午後も関東から西の地域は広い範囲で日差しがあり、最高気温が25℃以上の夏日になる所がありそうです。東北は雨が降り、雷を伴って強まる所がある見込みです。

【CGで見る】28(火)〜5月4日(月)全国の週間天気予報

関東から西で夏日

午後も関東から西の地域では、太平洋側を中心に広く日差しがありそうです。最高気温は25℃前後まで上がる所が多いでしょう。日中は半袖でも過ごせる汗ばむ陽気の所が多くなりそうです。

〈火曜日の予想最高気温〉

札幌 :12℃ 釧路 :14℃

青森 :14℃ 盛岡 :16℃

仙台 :22℃ 新潟 :21℃

長野 :25℃ 金沢 :23℃

名古屋:26℃ 東京 :25℃

大阪 :26℃ 岡山 :26℃

広島 :24℃ 松江 :24℃

高知 :26℃ 福岡 :24℃

鹿児島:26℃ 那覇 :26℃

東北は雨脚強まる所も

東北は低気圧や気圧の谷の影響で、午前中から雨の降っている所がありますが、午後も雨雲が広がる見込みです。大気の状態が不安定になり、雷を伴って局地的に雨脚の強まる所があるでしょう。山林火災が続いている岩手・大槌町も雨が降りそうです。



また、夕方以降は、北陸や九州でも雨の降る所がある見込みです。

昭和の日（水）は雲が広がる所多く

昭和の日（水）は雲の広がる所が多くなるでしょう。東北では、朝から昼ごろにかけて雨の降る所がある見込みです。西日本や東日本も雲が広がりやすく、九州は午後から雨の降り出す所がありそうです。関東南部も、夜はにわか雨があるでしょう。