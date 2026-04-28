セブン‐イレブンで「パン100円」セール 創業祭「感謝割り」第2弾を実施

セブン‐イレブンは、創業52周年を記念した「創業感謝祭」の一環として、「感謝割り」第2弾を実施する。期間は5月7日から9日までの3日間で、各日午前5時から11時までの朝限定。対象のパン6品を各100円(税抜)で販売する。

今回の企画では、4月にリニューアルした商品を含む人気の菓子パン･惣菜パンをラインアップ。朝食需要を意識し、手軽に楽しめる価格で提供する。

【値下げとなるパン６種の画像はこちら】

〈対象商品(価格表記は税抜)〉

「練乳ミルククリームの香ばしフランス」は、ソフトフランス生地に練乳クリームをサンドした菓子パン。通常148円を100円に値下げ。沖縄県を除く全国で販売。

練乳ミルククリームの香ばしフランス

「チョコクリームのふわもちちぎりパン」は、ふんわり･もちもち食感の生地にチョコクリームとチョコチップを挟んだパン。通常158円を100円に値下げ。全国で販売。

「コッペパンたまご」は、たまごフィリングを挟んだボリューム感のあるパン。通常128円を100円に値下げ。沖縄県を除く全国で販売。

「こだわりソースのふんわりコロッケパン」は、コロッケに程よいスパイス感と甘みのあるソースを合わせた惣菜パン。通常168円を100円に値下げ。全国で販売。

「つぶつぶコーンマヨネーズ」は、コーンとマヨネーズをのせて焼き上げたパン。通常158円を100円に値下げ。沖縄県を除く全国で販売。

「パリッと食感のウィンナーパン」は、ジューシーなソーセージと辛子入りドレッシングの味わいが特徴で、通常128円を100円に値下げ。沖縄県を除く全国で販売。

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税込価格は108円(軽減税率8%適用)となる。

一部商品は沖縄県を除く全国で展開予定。

販売状況や在庫により取り扱いがない場合や、エリアごとに商品･価格が異なる場合がある。