辻希美、高1長男・青空（せいあ）くんへの手作り弁当に反響「星形ポテトもタコさんウインナーも可愛い」「栄養バランスバッチリ」「彩りが綺麗で食欲そそられる」
【モデルプレス＝2026/04/28】タレントの辻希美が4月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への弁当を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「星形ポテトもタコさんウインナーも可愛い」高1長男への手作り弁当
辻は「＃高一弁当」とハッシュタグを添えて「今日もお弁当作りからスタートしてます」とコメントし、曲げわっぱの弁当箱の真ん中にメインのおかず、脇に卵焼きやスパゲッティ、タコの形に飾り切りされたウインナー、ブロッコリー、星の形のポテトなどがバランスよく詰められ、イチゴの入った小さな容器が添えられた長男・青空（せいあ）くんへの弁当を公開。「箸入れ忘れて…ずっと反省してる…涙」と失敗も明かしている。
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗で食欲そそられる」「星形ポテトもタコさんウインナーも可愛い」「栄養バランスバッチリ」「お箸入れ忘れはあるある」「赤ちゃんいる中でこのクオリティは尊敬」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「星形ポテトもタコさんウインナーも可愛い」高1長男への手作り弁当
◆辻希美、手作り弁当公開
辻は「＃高一弁当」とハッシュタグを添えて「今日もお弁当作りからスタートしてます」とコメントし、曲げわっぱの弁当箱の真ん中にメインのおかず、脇に卵焼きやスパゲッティ、タコの形に飾り切りされたウインナー、ブロッコリー、星の形のポテトなどがバランスよく詰められ、イチゴの入った小さな容器が添えられた長男・青空（せいあ）くんへの弁当を公開。「箸入れ忘れて…ずっと反省してる…涙」と失敗も明かしている。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗で食欲そそられる」「星形ポテトもタコさんウインナーも可愛い」「栄養バランスバッチリ」「お箸入れ忘れはあるある」「赤ちゃんいる中でこのクオリティは尊敬」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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