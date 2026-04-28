2026年1月に発表された日本映画製作者連盟（映連）のデータによると、2025年の年間興行収入は2744億5200万円で過去最高となりました。「2020年代の現在、日本映画（邦画）はかつてない盛況を迎えている」と語るのは、映画史研究者・渡邉大輔さんです。そこで今回は、渡邉さんの著書『『君の名は。』は日本映画に何をもたらしたのか 庵野秀明・岩井俊二・新海誠から読み解く現代日本映画史』より一部を抜粋し、お届けします。

【書影】日本映画の黄金期到来！新たな日本映画史を描く。渡邉大輔『『君の名は。』は日本映画に何をもたらしたのか 庵野秀明・岩井俊二・新海誠から読み解く現代日本映画史』

* * * * * * *

「黄金期」を迎える130年目の日本映画

2026年は、映画が日本の歴史に登場してから、ちょうど130年目の節目にあたる。

1896年の11月25日、この5年前にアメリカのトーマス・エディソンによって発明された最初期の映画装置「キネトスコープ」が、輸入した鉄砲商の高橋信治によって港町・神戸で初上映されたのが始まりとされる。ただし、この装置はループする動画をひとりずつ鑑賞する「覗き穴式」だった。

続いて翌1897年2月、フランスのリュミエール兄弟が1895年に発明した「シネマトグラフ」が、彼らと親交のあった輸入業者の稲畑勝太郎の手で紹介され、大阪で初上映される。このシネマトグラフが、映画館内の前方に大きなスクリーンがあり、そこに背後から映写機で映像を投影し、それを観客席の大勢のひとびとが観る、という20世紀に一般化する形の最初の映画装置だった。

そして、同じ年には早くも日本人の手による映画撮影が始まる。こうして、明治30年代に日本映画の歴史が幕を開けた。

日本映画はかつてない盛況を迎えている

さて、2020年代の現在、日本映画（邦画）はかつてない盛況を迎えている。

邦画といえば、とりわけ筆者よりも年長世代の読者にとっては斜陽産業のイメージのほうが強いだろう。しかし、一般社団法人日本映画製作者連盟（ＭＰＰＡＪ）の公開するデータによると、近年、国内の映画興行、しかも邦画は稀に見る活況を呈している。ウェブで公開されている1955年以降で、全国のスクリーン数は、もっとも減った1990年代前半の約1700から、1960年代後半の水準の約3600まで回復した。

何より目を引くのは「邦高洋低」の傾向である。邦画の公開本数自体、ここ数年は過去最高レヴェルに達しているが、邦画と、ハリウッド映画を筆頭とする洋画の興行収入の比率が、2000年代半ば頃から逆転したのである。

それまで昭和末期頃から長らく後者の圧倒的優位で推移してきた両者の比率（洋高邦低）が、これ以降覆り、邦画が全体の7〜8割のシェアを占めるようになる（とはいえ、こうした「ドメスティック化」の傾向は、洋楽離れや海外文学離れなど文化消費一般にも当てはまるが）。

「邦画の当たり年」となった2025年

それは「邦画の当たり年」となった2025年の状況を見てもはっきりと窺われる。

2020年に19年ぶりに国内歴代映画興行収入ランキングのトップを塗り替えたアニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の続編である外崎春雄監督『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座（あかざ）再来』（2025年）が公開後、北米を含む国内外で数々の興行記録を更新し、公開206日間で前作に次ぐ国内歴代2位となる興収393億2000万円を記録した。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

また実写でも、李相日(リ・サンイル)監督『国宝』（2025年）が口コミから広がって社会現象級の大ヒットとなり、公開172日間で興行収入173億739万円を記録、本広克行監督『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（2003年）が保持していた記録を破り、22年ぶりに邦画実写歴代1位を更新した。

ほかにも、シリーズ歴代2位の興行収入を記録した『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)』（2025年）や100億円を超える興収を達成した『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』（2025年）などアニメ映画の大ヒットも相次いだ。

なお、以上のような最近の邦高洋低の傾向により、現在の国内映画興収ランキング上位10作品のうち、洋画はもはや3作のみとなった。しかも、そのうちの『タイタニック』（1997年）と『ハリー・ポッターと賢者の石』（2001年）はすでに四半世紀以上も前の作品だ。

第三の黄金期

日本映画の堅調ぶりは何も興行的な側面だけではない。宮崎駿（「崎」は正しくは「たつさき」）や細田守らのアニメーションはもちろんのこと、21世紀以降も、日本映画の作品や日本人がハリウッドや国際映画祭の場で毎年のように受賞を果たしている。

もっとも代表的な存在は、『万引き家族』（2018年）でカンヌ国際映画祭パルム・ドールを受賞した是枝裕和と、『ドライブ・マイ・カー』（2021年）や『偶然と想像』（2021年）、『悪は存在しない』（2023年）がアカデミー賞や三大国際映画祭で連続受賞を果たした濱口竜介だろう。

それ以外にも、山中瑶子や三宅唱、坂元裕二らの監督や脚本家、役所広司や真田広之、浅野忠信らの俳優が続々と栄誉を受け、世界的な脚光を浴びている。

もちろん、近年も映画監督の深田晃司が積極的に提起しているように（『日本映画の「働き方改革」』）、一方でこれまでの日本映画界の現場が、やりがい搾取の過重労働やハラスメントの横行を黙認したり、市場が東宝を筆頭とした一部の大手映画会社の事実上の寡占体制で成立していたりといった構造的な問題を抱えてきたことは事実である。しかし、2022年には深田や是枝、諏訪敦彦、西川美和ら6人の監督が、映画製作をめぐる労働環境保全やハラスメント防止などを求める非営利団体を立ち上げるなど、映画業界改善に向けた動きも活発化している。

現代日本の映画批評に絶大な影響力を誇った蓮實重彦（「蓮」「彦」は正しくは旧字体）がこの数年来、強調している表現を使うならば、日本映画は確かにいままさに、「第三の黄金期」（『見るレッスン』）を謳歌していると言っていいのかもしれない。

※本稿は、『『君の名は。』は日本映画に何をもたらしたのか 庵野秀明・岩井俊二・新海誠から読み解く現代日本映画史』（星海社）の一部を再編集したものです。