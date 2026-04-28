森香澄、トレンドの“くすみカラー”ランジェリー華麗に着こなす
タレント・フリーアナウンサーの森香澄（30）が28日、PJ BASICの公式インスタグラムに登場。新色ランジェリーを華麗に着こなした。
【写真】「綺麗」ピーチ・ジョンのブランドを身に着けた森香澄
先日、ピーチ・ジョンのブランド新ミューズに就任することが発表された森。マスターブランドであるPEACH JOHNと、「シンプルって、落ち着く。」をコンセプトに掲げる、2024年に誕生したPJ BASIC by PEACH JOHNのブラを着用したビジュアルが公開されると、多くの反響が寄せられた。
この日の投稿では、PJ BASICの“人気のコットンMIXロゴシリーズから新色ブルーグレー”を着用したビジュアルを公開。「トレンドのくすみカラーでファッションとのスタイリングも決まります」としている。
【写真】「綺麗」ピーチ・ジョンのブランドを身に着けた森香澄
先日、ピーチ・ジョンのブランド新ミューズに就任することが発表された森。マスターブランドであるPEACH JOHNと、「シンプルって、落ち着く。」をコンセプトに掲げる、2024年に誕生したPJ BASIC by PEACH JOHNのブラを着用したビジュアルが公開されると、多くの反響が寄せられた。
この日の投稿では、PJ BASICの“人気のコットンMIXロゴシリーズから新色ブルーグレー”を着用したビジュアルを公開。「トレンドのくすみカラーでファッションとのスタイリングも決まります」としている。