香取慎吾、プライベートで最新スポットへ…ある行動を注意され反省「久々に怒られました」
新しい地図として活動する香取慎吾が28日、都内で行われた睡眠ブランド『ドリエル』のサプリメント「ユアリズム」新CM発表会に登壇した。イベントでは香取の睡眠や休日の過ごし方についてトークを展開した。
【写真】ブルーのジャケットでさわやかな笑顔を見せた香取慎吾
自身の平均睡眠時間は4〜6時間だという香取は日本人平均が7時間20分だと聞くと「もうちょっと寝たいとはあるけど今はベスト。こんなに大きく発表されるなんて…少な…って思われてるのが嫌ですね」と照れ笑い。休みの日は「前の日をいつもより遅く起きて昼くらいまで寝ます」と“夜ふかし”すると明かした。
なんの予定もない休日は「最近は行動的です。おしゃれなカフェでコーヒー飲んで…2杯目はビール飲んじゃう。最高の状態です」と紹介。さらに「最近は流行っているスポットに行きます」と意外なプライベートを明かし、「最新スポット、みんなが映えるスポットって写真撮っているときに、そこでもおいしいコーヒーを飲む」と充実ぶりをのぞかせた。
しかし「その近くのパン屋さんでパンを買って。おいしいコーヒーを展望台で飲んでいたので、買ったパンを出して食べていたら『すいません、ここは他のものの飲食はダメです』ってめちゃくちゃ怒られて…びっくりしました」とがっくり。「クロワッサンをくわえているときに、すいませんって。展望台の雰囲気だったからいいかなって他のお店のパンを食べてたら…久々に怒られました」としっかり反省していた
香取が出演する新テレビCMは5月から放送される。
【写真】ブルーのジャケットでさわやかな笑顔を見せた香取慎吾
自身の平均睡眠時間は4〜6時間だという香取は日本人平均が7時間20分だと聞くと「もうちょっと寝たいとはあるけど今はベスト。こんなに大きく発表されるなんて…少な…って思われてるのが嫌ですね」と照れ笑い。休みの日は「前の日をいつもより遅く起きて昼くらいまで寝ます」と“夜ふかし”すると明かした。
しかし「その近くのパン屋さんでパンを買って。おいしいコーヒーを展望台で飲んでいたので、買ったパンを出して食べていたら『すいません、ここは他のものの飲食はダメです』ってめちゃくちゃ怒られて…びっくりしました」とがっくり。「クロワッサンをくわえているときに、すいませんって。展望台の雰囲気だったからいいかなって他のお店のパンを食べてたら…久々に怒られました」としっかり反省していた
香取が出演する新テレビCMは5月から放送される。