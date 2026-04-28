デートや家族・友人とのお祝いに、自分へのごほうびに。ちょっと贅沢したいランチにおすすめのお店を、食の専門家たちが紹介する連載『ごほうびランチ』。今回紹介するお店は、東京・三田にあるうどん店「自家製麺へんくつ」です。（撮影：上田佳代子）

【写真】新メニューは、胡麻だれのコクが引きのある麺とよく絡む「汁なし坦々うどん」

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新食感のうどんとサクサクの天ぷらを味わう

丼を覆う緑鮮やかな〈にらうどん〉に、艶やかな光沢を放つ冷製〈塩うどん〉――。意表を突く発想で、今話題沸騰中なのが、三田に今年の元日にオープンした「自家製麺へんくつ」だ。

「うちのうどんは、コシよりも小麦の旨みを大切に考えています」と語るのは、ご主人の山本征児さん。それだけに、粉にも一家言あり。絹のように滑らかでもっちり感のある〈きぬあかり〉や、もちもち感全開の〈もち姫〉など5種の小麦粉を、メニューによって配合を変えて打ち分けるほか、二晩熟成させることで粉の旨みを引き出している。

一番人気は〈にらうどん〉。客の7割が注文するという人気の秘密は、麺はもとより出汁の秀逸さにある。

鰹と鯖節をベースに宗田節や真昆布などをブレンドした出汁は、それだけで美味。だが、ここに熱々の黒毛和牛の脂をかけるのがミソ。にらの風味が一段と際立ち、立体的な美味しさを生み出している。

また、塩だれで和えただけの〈塩うどん〉はやや平打ちの麺。滑らかなもちもち食感のなかに、粉本来の甘みを感じさせる秀作だ。新たなうどんの魅力をぜひ。



「自家製麺へんくつ」店内写真

自家製麺へんくつ（じかせいめんへんくつ）（東京・三田／うどん）

●住所：東京都港区芝5-24-7

●電話：なし

●営業時間：昼／11：30〜16：00、夜／18：00〜20：00（日曜・祝日は11：30〜18：00） 土曜休

●メニュー：昼夜／ふつうのうどん800円、ふつうの冷かけうどん800円、釡玉うどん800円、そのまま食べて欲しい小松菜のかきあげ500円、なめこのかきあげ350円など

●アクセス：都営地下鉄三田駅より徒歩3分、JR田町駅より徒歩4分

●公式Ｘ：https://x.com/UDON2026