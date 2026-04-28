松たか子＆阿部サダヲ、“夫婦”から“コンビニ店長と営業担当者”に 久しぶりの再会に「なんか恥ずかしい」
俳優の松たか子と阿部サダヲが、28日より放送のNTTドコモビジネス新TVCM『サイバー攻撃の心配』篇に出演する。昨年7月の社名変更後、第2弾となる本CMで、阿部はコンビニ店長に、松はコンビニに訪れ危険を回避する同社の営業担当“ドコビジさん”を演じる。
【動画】素敵な関係！大爆笑をみせる松たか子＆阿部サダヲ
松と阿部は、昨年夏に放送されたドラマ『しあわせな結婚』で殺人犯の妻と弁護士の夫という異質な夫婦役を演じ話題に。約1年ぶりの再会となった2人だが、距離を感じさせない軽快なトークで笑顔をみせた。
インタビューでは、久々の再会を果たした2人に共演した感想を質問。阿部は、「僕は、テレビでずっと見てたからそんな久しぶりな感じはしなかったですけどね。なんかちょっと恥ずかしいですよね」と話し、松も「なんか恥ずかしいです」と互いに絶妙な距離感が生まれたことを明かした。
さらにサイバー攻撃をうけるという本CMの設定にちなみ、最近ヒヤッとした出来事も披露。阿部は最近“飛び石”に遭遇したそうで、フロントガラスにヒビが入ってしまったという衝撃の出来事を明かした。それには松も「無事で良かったです」と安堵の表情を浮かべ、その後のインタビューでは、終始“飛び石”に翻弄されながら爆笑続きのやり取りをみせた。
■インタビュー
――前回の社名変更のCMに続いてシリーズ第2弾の撮影となりましたが、感想をお願いします。
阿部：今回コンビニをお借りして、前回とまた違う設定のようで1つだけ続いているものがあったんだぁって。
松：なんですか？
阿部：（ポーズをとる）
松：あー、そうですね（笑）。
阿部：そこは続いてるんだぁって。人は違うというかね。
松：違いますよね、前回は社長さんって。
阿部：そうそうそう、なんか兄弟がいるってちょっとずつ繋げられるんですけども、別の人のようでまたちょっと繋がっているような感じで。
松：繋がっているんですね。（第1弾では）年子の兄弟の設定とか。
阿部：今回またどっか繋がってるんでしょうね。
松：ほんとですか、別人なんですか？
阿部：いや違います、僕の代わりに吹き替えの方いるじゃないですか、そっくりじゃないですか、あの方。
松：また…（笑）、そうですね、そっくりです。第2弾があると思わず、別人と私は理解してますけど、びっくりしました。
阿部：（松さんは）ドコモビジネスのね、アグレッシブな方ですよね。
松：私は変わらないですよ、ずっと街を歩いてますから。今回はコンビニに辿り着きました。
――第1弾では夫婦役からビジネスパートナー役になって「距離感が難しかった」という話でしたが、今回はどうでしたか？
松：そうですね、去年（ずっと）一緒で、ちょっと空いてますね。
阿部：久しぶりですよ、僕は、でも見てたからテレビで。だからそんな久しぶりな感じはしなかったですけどね。なんかちょっと恥ずかしいですよね。
松：なんか恥ずかしいです。
阿部：（スタッフに向かって）やっぱいい声だなって思ってるでしょ？喋ってる時ね。
松：ちょっと距離感ができたってことですか？私たち。いい感じの。
阿部：いい感じのね、いい感じの（笑）。去年ずっと一緒でしたもんね。
松：夫婦をやってましたんで。
阿部：今回はドコビジさんと店員さんという設定になってよかったですよね。
松：距離が生まれました（笑）。
――docomo business RINKはリスクを防いでくれますが、お2人が最近「ヒヤッとした出来事」はありますか？
阿部：車乗ってたら、飛び石ってわかります？飛び石がバッって高速道路できて、フロントガラスがちょっとヒビ入っちゃって。あれなんだ？と思いますよね、バチバチっていって。それがほんとにヒヤッとして。
松：ほんとにヒヤッですね。ご無事で良かったです。
阿部：ほんとのヒヤッてしたやつです。なんだか最初わかんないですもんね。
松：一瞬すぎて？
阿部：あれ結構危ないことらしいんで、皆さん気をつけてください。飛び石。
松：気を付けられるかしら？
阿部：誰のせいでもないというか、どっからきたかわからないから。
松：石のせいでもないし。私はヒヤッとしたの、最近授賞式に出たんです。チューブトップみたいなドレスで、それが思いのほか下がってくるっていう、当日ね。
阿部：でちゃった？
松：でてないっ！（笑）ちゃんと合わせたんですけど、合わせた日から当日までに何かが起きたのか。ちょいちょいグーッて上げて。「うはー」とかやった時に（下がったら）大変じゃないですか。
阿部：あぁ、でちゃう、でちゃう。
松：なんかご迷惑かけちゃうでしょ、皆さんのトラウマになっちゃうから。
阿部：いやいや、トラウマじゃないでしょう。
松：何分かおきにググッて上げながら過ごしまして、なかなかヒヤッとしたのはそれかな。周りの人にチェックしてもらったりしながら、監督とか。
阿部：でもわかんなかった、編集されてるからかなぁ。
松：いや、でてないんですよ（笑）。ちょっとヒヤッてしましたね。ちゃんとやったつもりが、なんか落ちてきちゃって。
阿部：ずっとこうやってやってる（ググッとあげる）のも恥ずかしいですよね。
松：だからタイミングを見計らって、やりながら過ごしてました（笑）。心ここにあらずでしたから、ほんと。
阿部：かっこよかったですよ、あの衣装。
松：ご覧になったんですか？
阿部：見ました、見ました。
――お2人が最近「とても心配なこと」はありますか？
阿部：皆さん聞いたかもしれないですけど、飛び石がきてですね。
松：聞いたかもしれないって、自分でおっしゃってましたよ（笑）。
阿部：言いましたっけ？修理出してるんですけど、返ってこないんですよ。全然。
松：心配ですね。
阿部：代車を貸していただいたんですけど、それを返せって言ってきて。代車をね、まだ修理が終わってないのに。
松：え、どうして？
阿部：わからない、もう返ってこないのかな。
松：心配、それは心配。ほんとに心配。
阿部：なかなか難しいらしいです。フロントガラスは直ってるとは聞いたんですけど。周りの部品っていうのかな、枠とかそういうのがまだ来てないとか言ってて。
松：ほんとに心配ですね。
阿部：ほんとに心配ですよ。このまま大きい事態が起きたらもう返ってこないんじゃないかなと思って。それが心配で。代車をもう明日返さないといけないんです。だからどうしようかなって。
松：大変…、私も心配、お聞きして。
阿部：ありますか？松さんは。
松：心配なことは、健康的になるための器具を使う時に健康になるはずなんですけど、まだそこに至ってないせいか、ちょっと気持ち悪くなるっていうのが…（笑）。自分が心配。
阿部：それは？（笑）
松：ざっくり言うと、ツボ押し的な何か刺激をして、血行を良くしますよっていうものを続けていくぞ！と思っているんですけど、私の血行が悪いのか、気持ち悪くなっちゃうんです。そこを乗り越えなきゃいけないんだと思うんですけど。
阿部：良すぎるんじゃないんですか？体の調子が逆に。
松：いらないってことですか？
阿部：そうそうそうそう、そんな刺激を与えなくても、もういいっていう。
松：そうかなぁ、じゃあいいのか。自分がちょっと心配だなとは思ってたんですけど、そういうこともあり得る？
阿部：好転反応かもしれないし。
松：その状況が変わるのか、ちょっと自分を心配しています。
阿部：とりあえずその器具使わないで一回調べていただいて、体調を。
松：たしかにね（笑）。体調はすこぶるいいんですけど。そんな感じです。
――最近「完全に勘違いしていた！」という出来事などはありましたか？
阿部：これ話したかどうかわからないですけど、飛び石ってあるじゃないですか？
松：笑
阿部：僕が言ったのは、バーンって飛び石きちゃうんですけど、飛び石連休ってあるでしょ？
松：笑
阿部：あれは庭園とかで飛び石置いてあるとこの連休だから飛び石連休っていうもんで。いいものじゃないですか、飛び石連休って。うれしくなることと、僕が被害にあった飛び石とまた違うから、勘違いじゃないですけど同じでいいのかなと果たして。同じ飛び石として使っていいのかなって僕はあるかなっていう。
松：たしかにね、そうですね。被害の飛び石の方が先に生まれた飛び石ですかね。
阿部：いや、どうなんですかね。
松：連休は恩恵をもらったのかな？
阿部：同じにしていいのかなっていうのがちょっと。頭の中が飛び石でいっぱいでね。
松：私、勘違いが多すぎて、何が勘違いかもわからないですね。
阿部：僕が阿部サダヲってことはわかってますか？
松：わかってます！勘違いする人いませんから大丈夫です（笑）。
――お2人が「ついコンビニで買ってしまうもの」はありますか？
阿部：僕はグミです、完全にグミ。しかもハードのグミです。初めてこのあいだグミをいただいて、グミってすごいんですよ。
松：グミ、すごいです。種類。
阿部：（商品棚に）何列あると思います？５列ぐらいある。その5列分買ってたらレジの後ろに行列ができましたね、俺が長いから。グミってすごい種類があって、ついつい買ってしまう、ハードを。結構種類いっぱいあるんですけど、ガッチガチのやつも。脳にもいいって言われて、噛むからね。
松：噛むから、唾液もでるし。
阿部：買ってしまいます。
松：私、かにかま。タンパク質をこれで取りましょうって推してるじゃないですか。前お仕事ご一緒した人がこれでタンパク質を俺は取ってるっていう人がいらして。その話を聞いたら、かにかまだったり、タンパク質系のやつに手が伸びるようになっちゃって。
阿部：それも最近増えましたよね。
松：種類すごいあります。私はプレーンな味のやつを見ると買おうかなって思って、ついついそこら辺の売り場に止まっちゃいますね。
――ちなみに松さんはグミは何派ですか？
松：グミは、最近買ってないですけど、私買うとしたらちょっと酸っぱい粉がついてる、やっぱりちょっと硬めの方が好きかなぁ。
阿部：すっぱ系のやつ。
松：すっぱ系、ちょっと何か謎な粉がついてる系が結構好きかも。
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松と阿部は、昨年夏に放送されたドラマ『しあわせな結婚』で殺人犯の妻と弁護士の夫という異質な夫婦役を演じ話題に。約1年ぶりの再会となった2人だが、距離を感じさせない軽快なトークで笑顔をみせた。
さらにサイバー攻撃をうけるという本CMの設定にちなみ、最近ヒヤッとした出来事も披露。阿部は最近“飛び石”に遭遇したそうで、フロントガラスにヒビが入ってしまったという衝撃の出来事を明かした。それには松も「無事で良かったです」と安堵の表情を浮かべ、その後のインタビューでは、終始“飛び石”に翻弄されながら爆笑続きのやり取りをみせた。
■インタビュー
――前回の社名変更のCMに続いてシリーズ第2弾の撮影となりましたが、感想をお願いします。
阿部：今回コンビニをお借りして、前回とまた違う設定のようで1つだけ続いているものがあったんだぁって。
松：なんですか？
阿部：（ポーズをとる）
松：あー、そうですね（笑）。
阿部：そこは続いてるんだぁって。人は違うというかね。
松：違いますよね、前回は社長さんって。
阿部：そうそうそう、なんか兄弟がいるってちょっとずつ繋げられるんですけども、別の人のようでまたちょっと繋がっているような感じで。
松：繋がっているんですね。（第1弾では）年子の兄弟の設定とか。
阿部：今回またどっか繋がってるんでしょうね。
松：ほんとですか、別人なんですか？
阿部：いや違います、僕の代わりに吹き替えの方いるじゃないですか、そっくりじゃないですか、あの方。
松：また…（笑）、そうですね、そっくりです。第2弾があると思わず、別人と私は理解してますけど、びっくりしました。
阿部：（松さんは）ドコモビジネスのね、アグレッシブな方ですよね。
松：私は変わらないですよ、ずっと街を歩いてますから。今回はコンビニに辿り着きました。
――第1弾では夫婦役からビジネスパートナー役になって「距離感が難しかった」という話でしたが、今回はどうでしたか？
松：そうですね、去年（ずっと）一緒で、ちょっと空いてますね。
阿部：久しぶりですよ、僕は、でも見てたからテレビで。だからそんな久しぶりな感じはしなかったですけどね。なんかちょっと恥ずかしいですよね。
松：なんか恥ずかしいです。
阿部：（スタッフに向かって）やっぱいい声だなって思ってるでしょ？喋ってる時ね。
松：ちょっと距離感ができたってことですか？私たち。いい感じの。
阿部：いい感じのね、いい感じの（笑）。去年ずっと一緒でしたもんね。
松：夫婦をやってましたんで。
阿部：今回はドコビジさんと店員さんという設定になってよかったですよね。
松：距離が生まれました（笑）。
――docomo business RINKはリスクを防いでくれますが、お2人が最近「ヒヤッとした出来事」はありますか？
阿部：車乗ってたら、飛び石ってわかります？飛び石がバッって高速道路できて、フロントガラスがちょっとヒビ入っちゃって。あれなんだ？と思いますよね、バチバチっていって。それがほんとにヒヤッとして。
松：ほんとにヒヤッですね。ご無事で良かったです。
阿部：ほんとのヒヤッてしたやつです。なんだか最初わかんないですもんね。
松：一瞬すぎて？
阿部：あれ結構危ないことらしいんで、皆さん気をつけてください。飛び石。
松：気を付けられるかしら？
阿部：誰のせいでもないというか、どっからきたかわからないから。
松：石のせいでもないし。私はヒヤッとしたの、最近授賞式に出たんです。チューブトップみたいなドレスで、それが思いのほか下がってくるっていう、当日ね。
阿部：でちゃった？
松：でてないっ！（笑）ちゃんと合わせたんですけど、合わせた日から当日までに何かが起きたのか。ちょいちょいグーッて上げて。「うはー」とかやった時に（下がったら）大変じゃないですか。
阿部：あぁ、でちゃう、でちゃう。
松：なんかご迷惑かけちゃうでしょ、皆さんのトラウマになっちゃうから。
阿部：いやいや、トラウマじゃないでしょう。
松：何分かおきにググッて上げながら過ごしまして、なかなかヒヤッとしたのはそれかな。周りの人にチェックしてもらったりしながら、監督とか。
阿部：でもわかんなかった、編集されてるからかなぁ。
松：いや、でてないんですよ（笑）。ちょっとヒヤッてしましたね。ちゃんとやったつもりが、なんか落ちてきちゃって。
阿部：ずっとこうやってやってる（ググッとあげる）のも恥ずかしいですよね。
松：だからタイミングを見計らって、やりながら過ごしてました（笑）。心ここにあらずでしたから、ほんと。
阿部：かっこよかったですよ、あの衣装。
松：ご覧になったんですか？
阿部：見ました、見ました。
――お2人が最近「とても心配なこと」はありますか？
阿部：皆さん聞いたかもしれないですけど、飛び石がきてですね。
松：聞いたかもしれないって、自分でおっしゃってましたよ（笑）。
阿部：言いましたっけ？修理出してるんですけど、返ってこないんですよ。全然。
松：心配ですね。
阿部：代車を貸していただいたんですけど、それを返せって言ってきて。代車をね、まだ修理が終わってないのに。
松：え、どうして？
阿部：わからない、もう返ってこないのかな。
松：心配、それは心配。ほんとに心配。
阿部：なかなか難しいらしいです。フロントガラスは直ってるとは聞いたんですけど。周りの部品っていうのかな、枠とかそういうのがまだ来てないとか言ってて。
松：ほんとに心配ですね。
阿部：ほんとに心配ですよ。このまま大きい事態が起きたらもう返ってこないんじゃないかなと思って。それが心配で。代車をもう明日返さないといけないんです。だからどうしようかなって。
松：大変…、私も心配、お聞きして。
阿部：ありますか？松さんは。
松：心配なことは、健康的になるための器具を使う時に健康になるはずなんですけど、まだそこに至ってないせいか、ちょっと気持ち悪くなるっていうのが…（笑）。自分が心配。
阿部：それは？（笑）
松：ざっくり言うと、ツボ押し的な何か刺激をして、血行を良くしますよっていうものを続けていくぞ！と思っているんですけど、私の血行が悪いのか、気持ち悪くなっちゃうんです。そこを乗り越えなきゃいけないんだと思うんですけど。
阿部：良すぎるんじゃないんですか？体の調子が逆に。
松：いらないってことですか？
阿部：そうそうそうそう、そんな刺激を与えなくても、もういいっていう。
松：そうかなぁ、じゃあいいのか。自分がちょっと心配だなとは思ってたんですけど、そういうこともあり得る？
阿部：好転反応かもしれないし。
松：その状況が変わるのか、ちょっと自分を心配しています。
阿部：とりあえずその器具使わないで一回調べていただいて、体調を。
松：たしかにね（笑）。体調はすこぶるいいんですけど。そんな感じです。
――最近「完全に勘違いしていた！」という出来事などはありましたか？
阿部：これ話したかどうかわからないですけど、飛び石ってあるじゃないですか？
松：笑
阿部：僕が言ったのは、バーンって飛び石きちゃうんですけど、飛び石連休ってあるでしょ？
松：笑
阿部：あれは庭園とかで飛び石置いてあるとこの連休だから飛び石連休っていうもんで。いいものじゃないですか、飛び石連休って。うれしくなることと、僕が被害にあった飛び石とまた違うから、勘違いじゃないですけど同じでいいのかなと果たして。同じ飛び石として使っていいのかなって僕はあるかなっていう。
松：たしかにね、そうですね。被害の飛び石の方が先に生まれた飛び石ですかね。
阿部：いや、どうなんですかね。
松：連休は恩恵をもらったのかな？
阿部：同じにしていいのかなっていうのがちょっと。頭の中が飛び石でいっぱいでね。
松：私、勘違いが多すぎて、何が勘違いかもわからないですね。
阿部：僕が阿部サダヲってことはわかってますか？
松：わかってます！勘違いする人いませんから大丈夫です（笑）。
――お2人が「ついコンビニで買ってしまうもの」はありますか？
阿部：僕はグミです、完全にグミ。しかもハードのグミです。初めてこのあいだグミをいただいて、グミってすごいんですよ。
松：グミ、すごいです。種類。
阿部：（商品棚に）何列あると思います？５列ぐらいある。その5列分買ってたらレジの後ろに行列ができましたね、俺が長いから。グミってすごい種類があって、ついつい買ってしまう、ハードを。結構種類いっぱいあるんですけど、ガッチガチのやつも。脳にもいいって言われて、噛むからね。
松：噛むから、唾液もでるし。
阿部：買ってしまいます。
松：私、かにかま。タンパク質をこれで取りましょうって推してるじゃないですか。前お仕事ご一緒した人がこれでタンパク質を俺は取ってるっていう人がいらして。その話を聞いたら、かにかまだったり、タンパク質系のやつに手が伸びるようになっちゃって。
阿部：それも最近増えましたよね。
松：種類すごいあります。私はプレーンな味のやつを見ると買おうかなって思って、ついついそこら辺の売り場に止まっちゃいますね。
――ちなみに松さんはグミは何派ですか？
松：グミは、最近買ってないですけど、私買うとしたらちょっと酸っぱい粉がついてる、やっぱりちょっと硬めの方が好きかなぁ。
阿部：すっぱ系のやつ。
松：すっぱ系、ちょっと何か謎な粉がついてる系が結構好きかも。