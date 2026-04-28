美容の世界は日進月歩。若い頃に覚えたスキンケアやメイク法などを、何十年も変えずに続けていてはもったいない。大人ならではの美容法を見直してみませんか（イラスト：なめきみほ）

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Q. まつ毛や眉毛が薄くなってきて寂しい印象に。メイクでなんとかするしかないのかしら?

美人で知られる知人に、ばったりお会いしたときのこと。「なんだか顔つきが変わったみたい。疲れているのかしら？」と思ったら、なんとバースデーケーキのロウソクの火を消そうと近づきすぎて、まつ毛と眉毛の一部を焦がしてしまったというのです。

肌を火傷しなくてよかったけれど、まつ毛と眉毛がなくなると、こんなにも印象が変わる、ということを思い知りました。

彼女のようなアクシデントはなくても、加齢とともにまつ毛と眉毛は薄くまばらになっていきます。まぶたの下垂に伴い、眉の形も変わり、まつ毛も下を向いたようになりがち。

眉ペンシルで描き足そうとするも肌がよれて滑らかに描けず、ビューラーやマスカラを上手く使えないという人もいます。

けれど私たち大人にこそ、まつ毛と眉毛はとても大事。眉は顔立ちのベンチマークとなり、まつ毛は勢いを示す指標となって印象を大きく左右するからです。

私自身、まつ毛のハリとコシがなくなり、ビューラーを使ってもほとんど上向きにならなくなってしまった10年ほど前から、プロによる「まつ毛カール」を利用するようになりました。

特殊なロットと液を使ってまつ毛を上向きに定着させておくだけで、目元はもちろん、顔立ちが明るく元気そうに見えるから不思議。ビューラーを使わなくていいので、まつ毛への負担もゼロ。根元からグイッと上げてもらえば、ぱっちりとした若々しい印象になります。

また、「アヴァンセ」や「TWK」「スカルプD」などから出ている専用の美容液を使うことも習慣化。半信半疑で使い始めてみたのですが、数ヵ月経った頃から、まつ毛一本一本の太さとハリがアップしてきました。

パーツビューティサロン「インフェイシャス」では、「まつ毛カール」のほか、眉毛の形を整えて描き方のアドバイスをしてもらえたり、目周りの産毛の処理、眼輪筋のケアなどによって目元の印象を洗練させることができます。自分ではどうしたらいいかわからないという人は、一度プロに相談してみるといいでしょう。

60歳を過ぎたら、「きれい」よりも「イキイキしている」「元気そう」というのが、最上級の褒め言葉。それには、ほどよい量感のある上向きまつ毛と、滑らかなアーチ眉の存在が欠かせません。

加齢でハリコシがなくなった毛は、

育てる、カールするケアで対策を！

大人の味方！ 困ったときは、目元専門ビューティサロンに行ってみよう

●アイゾーン エイジングケア〈スペシャル〉約120分 19,000円（初回）／インフェイシャス

まつ毛を上向きにカール（パーマ）したり眉毛をきれいに整えるほか、目元周りの表情筋ケアなどの施術を受けられるアイビューティサロン。1ヵ月に一度程度、プロに整えてもらうと普段のお手入れやメイクがグッと楽になる。

20年以上にわたり、シリーズ累計500万個を突破した

ロングセラーの薬用育毛剤

●ラッシュセラムEX〈 医薬部外品〉 7mL 1,980円／アヴァンセ

1997年に初めてまつ毛ケア美容液を発売して以来、大ヒット記録を更新し続けているレジェンド的なブランド。発毛促進と育毛のための有効成分が、毛髪を保護してツヤとハリをアップ。うるおいをしっかり与えてキューティクルを守り、ダメージを修復して健やかな毛髪に導く。手に取りやすい価格とレトロ感のあるパッケージも人気。

先進のサイエンス原料を配合しながら

まぶたの負担になりやすい15の成分がフリー

●TWKシン アイラッシュセラム 4mL 6,600円／FTC

君島十和子さんのふさふさ美まつ毛を支えている、まつ毛美容液。再生医療研究で注目される植物性エクソソームをはじめ、酸化をケアするフラーレン、ペプチドなどの美容成分を配合。その一方で、パラベンやアルコールなど、負担になりやすい15の成分は使っていないから安心。

寂しくなりがちな眉毛にチップで塗るだけ。

毛髪研究のパイオニアがつくる眉毛用美容液

●スカルプD アイブロウセラム ピュア 2mL 1,780円／アンファー

毛髪のメカニズムを熟知した「スカルプD」から登場した、「スカルプD まつ毛美容液」シリーズの眉毛用美容液。毛髪補修成分や保湿成分が、眉毛はもちろん、その土台となっている肌そのものも同時にケア。ほんのりアッシュブラウン系の色がついているので、ちゃんと塗れているかどうかを確認できるのも便利。

※記事内の商品価格はすべて税込です