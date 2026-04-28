文化庁が公表した令和6年度「国語に関する世論調査」によると、「潮時」の意味について、辞書等で本来の意味とされてきた「ちょうどいい時期」と答えた割合は41.9%だったそう。時代の流れで日本語が変化していくなか、新聞や雑誌、書籍などあらゆる媒体の誤字脱字を拾い上げ、言葉の精度を極限まで高めているのが「校閲記者」たちです。そこで今回は、産経新聞からテレビ番組のテロップまで、多岐にわたる媒体の校閲を一手に担う産経編集センター校閲部の校閲記者が連載するコラムを書籍化した『いじわるな日本語 〜校閲の現場から〜』より一部を抜粋し、日本語の奥深さをご紹介します。

【書影】日本語の奥深い森で日々奮闘する校閲記者たちのリアルな本音と、知的好奇心を刺激する「うんちく」が詰まった一冊。産経編集センター校閲部『いじわるな日本語 〜校閲の現場から〜』

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重ならない「層」

校閲部に配属されて間もない部員から、選挙に関する記事の中で「与党支持層」と書かれていることに違和感があると言われました。

「層」は幾重にも重なっているものを表すので、使い方として間違っていないのか、「支持者」に置き換える必要はないかというのです。

新聞記事では頻繁に出てくる「支持層」ですが、この場合の「層」は「集団、グループ」を意味するもので、聞きなれた言葉でこれまで疑問に思うことがなく、あえてその語源を調べたこともありませんでした。

「層」の使用例としては、岩石が積み重なってできる「地層」、建物の階を重ねた「階層」や「低層・高層」のほか、「若年層・中年層・高齢層」や「貧困層・中間層・富裕層」などはピラミッド型に積み重なったイメージができますし、やはり重なる意味で使われることが多い印象です。

「支持層」と「不支持層」は積み重なるものではありませんが、これまで問題になることなく使用してきたことから部員には間違いではないと伝えたものの、後になって本当に正しかったのかどうか自信がなくなり、確認してみることにしました。

まず「層」の由来を調べてみると、「尸」は屋根を表し、「曽」はせいろを重ねた甑（こしき、米などの穀物を蒸す土器）のことで、これらが組み合わさって「重なる」を意味する文字となったことは分かりました。

初心に立ち返って

次に広辞苑や手元の辞書を引いてみたのですが、「重なる」の意味しか載っておらず、心配になってさらに他の辞書を探したところ、ようやく大辞林（第三版）に該当するものが載っているのを見つけました。

【層】

（1）上へ上へと積み重なっていること。また、その重なり。「――をなす」

（2）人を身分・生活程度・意識などによって区分した集団。「サラリーマン――」

などと記載されてあり、この（2）によって重なっていなくても「層」と呼べることが分かり、ほっと息をつきました。

ネット上の解説では（2）の意味も簡単に見つかりますが、出所が判然としないものもあって安易に根拠とすることができません。校閲記者になったばかりの頃、デスクからある言葉について意味を尋ねられた際、ネットではこう書かれていますと返答したところ、紙媒体の辞書を根拠とするよう指導を受けました。

今回部員から質問されたことによって、言葉の意味を一つ一つ理解した上で記事を読み解く必要性を再認識させられたとともに、手間はかかりますが辞書を引いて確信を得るようにするなど、初心に立ち返って仕事に取り組む良い機会にもなりました。

校閲の勘

校閲部の新入部員には、校閲未経験者も多くいます。私は自分が考える「校閲の勘」を、どのように分かりやすく新入部員に伝えるか、いつも考えます。

私が校閲の勘を説明する際によく使うのは「記憶にフックがかかる感覚」という表現です。これはメディアアーティストの落合陽一氏の著書『忘れる読書』から拝借しました。落合氏はこの著書の中で、クリエイティブであるための知的技術は「自分の中に残った知識や考えをざっくりと頭に入れ『フックがかかった状態』にしておくことです。何となくリンクが付いている状態で頭の片隅に残しておけば、いずれ頭の中を『検索すれば』わかるからです」と述べています。



（写真提供：Photo AC）

このような考え方は、そのまま校閲業務にも応用できると私は考えています。原稿に出てくる言葉を見て「これは怪しいぞ」と引っかかったら、すぐに調べるという流れです。

新入部員に対して先日、気を付けなければならない言葉の一つとして「市区町村」を例示しました。都道府県の中には村が存在しない県があります。例えば長崎県です。原稿で「長崎県下全ての市町村で協働運営」などという記述があれば、指摘しなければなりません。ここで大事なのは、村のない県を一つ一つ暗記するのではなく、「村のない県がある」という知識をざっくりと頭に入れておき、「市区町村」という言葉を見たら、瞬時にその県に村があるのかを調べる、という流れを自分の中でつくっておくことです。校閲記者として、ある言葉を見たら危険と思う感覚、つまり「フックがかかる」感覚です。

このような「校閲の勘」を習得するには、長い年月が必要かもしれません。私も新人のころは先輩校閲記者からたくさんの知識を授けてもらいました。新入部員をサポートするのは先輩部員の責務。後輩の成長と飛躍を切に願っています。

脱字と衍字

文章の誤りにはいろいろありますが、本来必要な字が抜け落ちているのは「脱字」です。では逆に、不要な字が入っているのは何というかご存じでしょうか。「衍字」といいます。「衍」という字には、あふれるなどの意味があります。

言葉の中には一見すると衍字に見えるものもあります。例えば自己愛が強すぎる人を「ナルシシスト」といいます。「シが1つ余分なのでは？」と思う人もいるでしょうが、実は間違いではありません。ナルシシストの英語表記は「narcissist」です。ただ、発音のしやすさから実際は「ナルシスト」が優勢かもしれません。

文章ではなく話し言葉ですが、「ら抜き言葉」というものがあります。本来は「見られる・来られる」ですが、「見れる・来れる」のように必要な「ら」がなくなることです。一方で、不要な「さ」が入る「さ入れ言葉」もあります。例えば「知らなさすぎる」は本来「知らなすぎる」ですが、余分な「さ」が入っています。「さ」を入れたほうが丁寧な言い回しだと感じる人もおり、「さ入れ」が文法的に間違った表現であるという認知度は、「ら抜き」よりも低いようです。

「誤字脱字」はよく用いられる表現ですが、「衍字」はなじみが薄いですね。いずれにせよ、誤字も脱字も衍字もない正しい記事を読者に届けるのが、校閲記者の務めです。

※本稿は、『いじわるな日本語 〜校閲の現場から〜』（産経新聞出版）の一部を再編集したものです。