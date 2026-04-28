何かうまくいかないことが起こったとき、「私がこんな性格だから…」と悩んでいませんか。「うまくいかない原因は、その人の性格に起因しないことも多く、性格について理解すれば不要に悩まなくなります」そう語るのはパーソナリティ心理学、発達心理学を専門とする心理学者・小塩真司さんです。今回は小塩さんの著書『人生が生きやすくなる「性格」の話 ─自分を知って幸福になる方法』より一部を抜粋し、「生きやすくなるための性格との付き合い方」をご紹介します。

【書影】パーソナリティ心理学の第一人者による、生きやすくなるための性格との付き合い方！小塩真司『人生が生きやすくなる「性格」の話 ─自分を知って幸福になる方法』

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「よい性格」「悪い性格」ってあるの？

「よい性格」「悪い性格」というものが、研究のなかで明確に規定されているわけではありません。性格のよしあしは社会や文化のなかでなんとなくコンセンサスが定まっていくものであり、明るい性格のほうが望ましい社会であれば、その性格は「よい性格」ととらえられるものだと考えるとよいでしょう。

例えば、アメリカ社会においては対人関係では明るく外向的な性格のほうがよいとされているので、人と会って黙っていると気まずい雰囲気になりネガティブな評価をされる傾向があります。ホームパーティに行って人と話さないでいると、何を考えているかわからないと思われたり、相手からすると自分のことを嫌いなのではないかと受け取られたりする可能性もあります。

アメリカでは昔から「シャイネス」（内気で恥ずかしがり）についての研究がされています。自己主張や社交性が望まれるアメリカ社会のなかで、シャイであることは克服すべき特徴だとされる傾向がありました。つまりそれぐらいアメリカ社会ではシャイであることが問題視されるのです。

しかし、日本では内気で恥ずかしがりであることはそれほどネガティブな評価にはなりません。それどころか、寡黙な性格は「沈黙は金」といわれていたことさえありました。

これらの例からも「絶対的によい性格」「絶対的に悪い性格」というものがあるというよりも、社会や時代によって変わるものだと考えるほうがよいといえるのです。

ポジティブとネガティブ

一般的に、「ポジティブな性格」といったとき、「明るい性格」「前向きな性格」をイメージすると思いますが、心理学の研究のなかでは、「好ましい結果をもたらすなら好ましい性格」というふうに考えます。

好ましい結果とは、社会のなかで望ましい状態であることを指します。つまり、仕事がうまくいったり、友人知人との人間関係が良好であったりすること、収入が多いこと、長生きすることなどです。これらをもたらす可能性が高いのであれば「よい性格である」と見なすのです。

明るい性格は、人間関係を円滑にし、他者にポジティブな印象を与えてよい評価を得ることにつながる可能性があります。

もし仮に明るい性格でもこうしたいいことが起こらない社会であれば、明るくてもよい性格とはいえない、となります。

むしろよくしゃべって笑顔も多い人が、へらへらしている、節操がない、軽薄な人間だと受け取られる社会であれば、明るい性格がネガティブな評価にもなりえるのです。

「よい結果」をもたらすと予想される事柄であっても

このことは性格だけに限らず、世の中全般にいえることです。

例えば、なぜよい大学に入るのがいいのかというと、平均的によい結果（収入など）がもたらされると多くの人が信じているからです。会社（組織）についても同じです。有名で実績を残している会社に入れば、平均的によい収入、安定した人生が手に入ると多くの人が信じています。

しかし、これはあくまでも平均的な話であって、そのよい結果が自分に当てはまるという確実な保証はありません。

個別に見ていくと、よい大学、よい会社に入ったとしても、「よい人生」が送れない人も存在します。よい大学、よい会社に入ったからといってよい人生が保証されているわけではない。だから、よい大学に入ってもよい人生を送れなかった人たちだけを見ていくと、「大学に行く価値はない」となります。

平均的には「よい結果」をもたらすと予想される事柄であっても、あくまでもそれは確率の問題なのです。もしかしたら、自分には当てはまらないかもしれません。

どこに価値をおくかは常に変動する

性格が影響する結果のなかで、どこに価値をおくかという問題もあります。

お金を儲けたいならば、安定した仕事に就くかどうかは大きな問題ではないかもしれません。起業したり、ベンチャー企業で重役になったりしたほうが断然稼げるでしょう。投資で大きな賭けに出ることで、大きな利益を得られる可能性もあります。



（写真提供：Photo AC）

もしも安定した生活を望むのであれば、大企業や役所に勤めるのが正解かもしれません。しかし、自分にとって幸福な人生を送ることを望むのであれば、どんな仕事をするのかはあまり関係のないことなのかもしれません。

これは研究でも同じです。どこに価値をおくか。しかもその結果が、本当にいい結果といえるのかは、社会や文化によって変わります。何がいいか悪いかは、国によって、時代によって、社会によって、会社によって、個人によっても変わります。

「どこかに自分に合う場所がある」と考える

イノベーションを起こそうと考えている会社であれば、既存のことをきっちりできるまじめな人が会社のなかで増えるのがいいこととは限りません。逆に、その業界の基盤がしっかりしていて景気や世の中の動向に需要が左右されない分野、例えば医療や介護の世界では奇想天外な発想を持つ人より、既存のことをきっちりできるまじめな人のほうが求められるといったこともあるかもしれません。

ですから、会社の就職面接でうまくいかなかった、評価が芳しくなかったといって落ち込む必要はありません。その会社の価値観や方向性に、自分が合っていなかったと考えればいいのです。

選抜というのは、何かしらの基準で行われます。その基準が能力であれスキルであれ実績であれ、合う・合わないのマッチングの問題にすぎないと考えるのもよいかもしれません。

そうすれば「どこかに自分に合う場所がある」と考えることができます。

これは個人にとっても同じで、安定して平穏な毎日を送ることが幸せという人もいれば、刺激的な毎日で退屈せずに暮らしたいという価値観の人もいます。つまり、自分が価値をどこにおくか、何が自分にとっての幸福かを考えてみることがポイントです。

世間一般で決められた幸福にとらわれているために、自分の性格に悩むのかもしれません。自分なりの幸福につながるような自分の性格というものを考えてみるのも一つのやり方です。

※本稿は、『人生が生きやすくなる「性格」の話 ─自分を知って幸福になる方法』（清流出版）の一部を再編集したものです。