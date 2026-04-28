「激ヤバ画像で爆笑」FRUITS ZIPPERメンバー、“スケベの目つき”に反響！ 「アイドルがこんな写真あげていいの？」
FRUITS ZIPPERの真中まなさんは4月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。「スケベの目つき」を公開したところ「激ヤバ画像で爆笑」「アイドルがこんな写真あげていいの？」といった声が上がっています。
【写真】FRUITS ZIPPERメンバーの「スケベの目つき」
ファンからは「めちゃくちゃ上手すぎる（笑）」「漫画みたいな目してる」「その顔でかわいいのほんまなにwwww」「激ヤバ画像で爆笑」「ファンの投稿かと思ったら本人で草」「アイドルがこんな写真あげていいの？」「スケベアイドルやめれる？wwww」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】FRUITS ZIPPERメンバーの「スケベの目つき」
「漫画みたいな目してる」真中さんは「お互いをスケベの目つきでみるのがうますぎる」とつづり、2枚の写真を投稿。メンバーの松本かれんさんとのツーショットです。1枚目では真中さんが、2枚目では松本さんが、いやらしいジトッとした目つきを披露しています。まるで2次元のようなコミカルな表情です。
私服姿のツーショットも！また、27日には「みて！！！ 昨日の夜明治神宮前に駆け込めた！！！」とつづり、応援広告の前で撮影した写真を投稿。「何も触れてなかったけど、ピンクのダチもマネージャーたんも遅い時間まで付き合ってくれたガチ感謝」ともつづっていますが、3枚目には松本さんも写っています。2人ともおそらく私服姿と思われ、プライベート感も貴重なショットです。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)