春に行きたいと思う「静岡県の旅行先」ランキング！ 2位「富士サファリパーク」を抑えた1位は？【2026年調査】
柔らかな日差しが心地よく、屋外での散策やドライブが楽しい季節になりました。豊かな自然や異国情緒あふれる街並みなど、いま訪れたい魅力的なスポットが数多くそろっています。
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「静岡県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「暑くも寒くもない最高の季節でサファリパークを楽しみたいから」（20代女性／栃木県）、「動物を見たりのんびりしたいです」（50代女性／和歌山県）、「家族に小さい子供がいるので、動物たちとの触れ合いの機会があるのが魅力的だと感じたから。また春だと気候もいいので、車で移動するのにもむいているし、富士山も近くにあって春だと残雪の富士山も見れて素敵だと思うから。大自然の中で動物と触れ合うというのは子ども達の好奇心も刺激され、親としては連れて行ってあげたいから」（30代男性／茨城県）といったコメントがありました。
回答者からは「海と山の自然が調和した美しい景色を楽しめるうえ、温泉やおしゃれなカフェ、美術館も点在しており、ゆったりとした時間を過ごしながら心身ともにリフレッシュできる魅力があるため、ぜひ訪れてみたいと感じる」（30代男性／埼玉県）、「桜並木が綺麗だから」（30代女性／神奈川県）、「春は気候が穏やかで過ごしやすく、自然豊かな景色をゆったり楽しめるため伊豆高原を選びました。桜や新緑がきれいで、散策するだけでも癒される点が魅力です」（30代女性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「静岡県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：富士サファリパーク／52票2位は、裾野市にある「富士サファリパーク」でした。富士山を間近に望む雄大なロケーションの中で、野生動物たちの生態を車内から観察できる人気スポットです。春は気候が穏やかで、動物たちも活発に動き回る季節。赤ちゃん動物が誕生することも多く、家族連れでのドライブ旅行に最適な行き先です。
回答者からは「暑くも寒くもない最高の季節でサファリパークを楽しみたいから」（20代女性／栃木県）、「動物を見たりのんびりしたいです」（50代女性／和歌山県）、「家族に小さい子供がいるので、動物たちとの触れ合いの機会があるのが魅力的だと感じたから。また春だと気候もいいので、車で移動するのにもむいているし、富士山も近くにあって春だと残雪の富士山も見れて素敵だと思うから。大自然の中で動物と触れ合うというのは子ども達の好奇心も刺激され、親としては連れて行ってあげたいから」（30代男性／茨城県）といったコメントがありました。
1位：伊豆高原／55票1位は、伊豆半島の東部に位置する「伊豆高原」です。大室山を中心とした豊かな自然が広がり、春には約3kmにわたる「伊豆高原 桜並木」がピンクのトンネルへと姿を変えます。美術館やおしゃれなカフェ、温泉宿も充実しており、女子旅やカップルでの散策を優雅に楽しめるリゾート地として支持を集めました。
回答者からは「海と山の自然が調和した美しい景色を楽しめるうえ、温泉やおしゃれなカフェ、美術館も点在しており、ゆったりとした時間を過ごしながら心身ともにリフレッシュできる魅力があるため、ぜひ訪れてみたいと感じる」（30代男性／埼玉県）、「桜並木が綺麗だから」（30代女性／神奈川県）、「春は気候が穏やかで過ごしやすく、自然豊かな景色をゆったり楽しめるため伊豆高原を選びました。桜や新緑がきれいで、散策するだけでも癒される点が魅力です」（30代女性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)