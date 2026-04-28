株式会社サンマルクホールディングスは4月28日、東京スカイツリータウン・東京ソラマチに、「BAKERY CAFE C（ベーカリーカフェ C）」東京ソラマチ店をオープンしました。同ブランドの東京出店は今回が初めてです。

「BAKERY CAFE C」は、「日本のパンの価値を体験として届ける」をコンセプトにしたベーカリーカフェ。Croissant（クロワッサン）、Coffee（コーヒー）、Café（カフェ）の3つの“C”を軸に、パンやドリンクを通じて“ちょうどいい時間”を提案しているブランドです。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

新店舗は、東京スカイツリーを望む東京ソラマチのウエストヤード2階に出店。観光と日常が交差する場所ならではの特性をいかし、日本のパン文化をひとつの体験として楽しめる空間を目指しているそうです。

店内には、クロワッサンをはじめ、惣菜パンやデザート系のパンなど約80種類を用意。店内でゆっくり過ごすのはもちろん、テイクアウトや食べ歩きにも対応しており、観光の合間にも立ち寄りやすいお店になっています。

東京ソラマチ店限定メニューとして登場するのは、東京スカイツリーのライティングをイメージした「東京スカイツリー（R）スムージー」。雅（みやび）ver、粋（いき）ver、幟（のぼり）verの3種類が展開されます。スカイツリーを背景に写真を撮りたくなるような、見た目にも楽しい一杯です。

看板商品のクロワッサンは、外はサクッと香ばしく、中はしっとりとした食感に仕上げているとのこと。定番の味わいに加え、「みたらし団子クロワッサン」や「わらび餅きなこクロワッサン」など、和の要素を取り入れた商品から、東京ソラマチ店限定で提供予定の「クラウドクロワッサン」も用意されています。

さらに、店内で使用するクリームには乳脂肪分40％以上を使用。コーヒーには、京都発のロースタリー「小川珈琲」が厳選した専用豆「ARK」を採用し、パンと一緒に楽しめる一杯が提供されます。

その他、インバウンド需要を見据え、英語・中国語・韓国語での案内にも対応。「Japanese Bakery Experience」をテーマに、日本ならではのパン文化を国内外に発信していくとしています。

「BAKERY CAFE C 東京ソラマチ店」の所在地は、東京都墨田区押上1丁目1-2 東京ソラマチ2F ウエストヤード4番地。営業時間は10時から21時までで、座席数はテラス20席を含む97席。全席禁煙です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042801.html