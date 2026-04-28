俳優の窪塚洋介さんは4月24日、自身のInstagramを更新。家族3人が並んだショットを披露しました。（サムネイル画像出典：窪塚洋介さん公式Instagramより）

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俳優の窪塚洋介さんは4月24日、自身のInstagramを更新。家族3人のすてきな姿を披露しました。

【写真】窪塚洋介の家族ショット

「素敵〜」

洋介さんは「GUの母の日向けギフト（GU for Mother's Day）」とつづり、1枚の写真を載せています。家族3人で撮影した姿です。窪塚さんは黄色いシャツ、妻のPINKYさんは青いカーディガン、息子の窪塚愛流さんは緑のシャツを着用し、全員が違う色の服というカラフルな装いを見せています。

この投稿にファンからは「ご家族で自然体でした」「めちゃくちゃ素敵」「素敵〜」「かっこいい」と、絶賛の声が集まっています。

「昨年に続き 前澤杯」

15日には「昨年に続き　前澤杯」とつづり、ゴルフ大会に出場した際のショットを披露した洋介さん。ゴルフ場でスポーティーな服装を着用し、さまざまなポーズを決めています。興味のある人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)