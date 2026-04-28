「ご家族で自然体」窪塚洋介、妻・PINKY＆息子・愛流との家族ショット公開「かっこいい」「めちゃくちゃ素敵」
俳優の窪塚洋介さんは4月24日、自身のInstagramを更新。家族3人のすてきな姿を披露しました。
【写真】窪塚洋介の家族ショット
この投稿にファンからは「ご家族で自然体でした」「めちゃくちゃ素敵」「素敵〜」「かっこいい」と、絶賛の声が集まっています。
(文:鎌田 弘)
【写真】窪塚洋介の家族ショット
「素敵〜」洋介さんは「GUの母の日向けギフト（GU for Mother's Day）」とつづり、1枚の写真を載せています。家族3人で撮影した姿です。窪塚さんは黄色いシャツ、妻のPINKYさんは青いカーディガン、息子の窪塚愛流さんは緑のシャツを着用し、全員が違う色の服というカラフルな装いを見せています。
この投稿にファンからは「ご家族で自然体でした」「めちゃくちゃ素敵」「素敵〜」「かっこいい」と、絶賛の声が集まっています。
「昨年に続き 前澤杯」15日には「昨年に続き 前澤杯」とつづり、ゴルフ大会に出場した際のショットを披露した洋介さん。ゴルフ場でスポーティーな服装を着用し、さまざまなポーズを決めています。興味のある人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)