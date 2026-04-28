今夏に発売される「フェアレディZ」の実車が初公開へ

日産を代表するスポーツカー「フェアレディZ」。

さらなる進化を遂げたマイナーチェンジモデルの実車が、2026年5月5日に開催されるイベント「DUNLOP オールフェアレディZミーティング2026」にて初公開（アンベール）されることが明らかになりました。

【画像】超カッコいい！ これが「新型フェアレディZ」 画像で見る（30枚以上）

2026年夏に発売予定とアナウンスされている「フェアレディZ」のマイナーチェンジモデルですが、今年1月の東京オートサロンでは写真の公開と概要のトークショーが行われるにとどまっており、実車がお披露目されるのは今回が初めてとなります。

今回のマイナーチェンジにおける最大のトピックは、ハイパフォーマンスモデルである「NISMO」グレードへのMT（マニュアルトランスミッション）の追加です。

圧倒的なパフォーマンスを自らの手で操る歓びが、ついにNISMOでも味わえるようになります。

さらに基準車（ベースモデル）も進化を遂げており、デザインの変更によって「フェアレディZらしさ」をより一層向上させるとともに、空力性能の徹底的な追求が行われています。

そんな記念すべき実車初公開の舞台となる「DUNLOP オールフェアレディZミーティング2026」は、フェアレディZオーナーズクラブ「S30ZCAR.JP」が主催する、年に一度の世界最大のZミーティングです。

今年はスケールアップを図り、車種別ミーティングとしては初使用となる富士スピードウェイの「モビリタ」（静岡県小山町）へと会場を移して開催されます。

昨年以上の台数が一堂に集まれる広大なエリアが用意されており、注目の新型Zアンベールは、朝9時からの開会式中に実施される予定です。

これまでベールに包まれていた新たなエクステリアデザインを直接確認できる、極めて貴重な機会となります。

なお当日の特別展示は新型Zの初公開だけにとどまりません。

昨年の参加者アンケートで要望が多かった日産・座間ヘリテージコレクションの「240ZG レーシング」が実車展示。

さらに、旧車ファンから熱狂的な注目を集めるNISMOの新商品「L型6気筒エンジン用DOHCシリンダーヘッド変換パーツキット 2026年モデル」を搭載した初代S30Zも登場します。

また、歴代Zの歴史と未来を語るにふさわしい豪華な日産関係者やデザイナー陣も多数来場予定です。

日産のブランドアンバサダー田村宏志氏をはじめ、GT-R NISMOやZカスタマイズド・プロトデザインを統括した森田充儀氏、RZ34デザイナーの入江慎一郎氏などが参加します。

日本のモータリゼーション発祥の地とも言える富士スピードウェイで、歴代Zのヘリテージを存分に体感できる見逃せない1日となりそうです。