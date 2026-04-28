山里亮太、コナンくんに“直球”質問 返答に共演者フォロー「ビジネスサイドのほうはちょっと…」
お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太（49）が、28日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に生出演。ゲストでスタジオに訪れた『名探偵コナン』の江戸川コナンくんに、直球で質問を投げかけた。
【画像】“大惨事”…謝罪した高山みなみ「神奈川県、横浜の皆さん、ごめんなさい」
きょう28日、東京ドームで開催されるプロ野球「読売ジャイアンツ対広島東洋カープ戦」は、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念した「コナンナイター2026」として開催される。コナンくんがグラウンドに登場するほか、ファーストピッチも務める。
同局は午後7時から、全国ネットで中継を実施する。その告知もあり、スタジオにはコナンくんと、「DRAMATIC BASEBALL 2026」のプレゼンターを務める亀梨和也が登場。告知のVTRが流れ、コナンくんは「僕は始球式に挑戦します。一生懸命がんばります！」と意気込みをコメントした。
亀梨は、“天の声”から「これまで何度も始球式をされていますが、コナンくんへのアドバイスを」と振られると、コナンくん。今映像みたら、全然投げられてなかったんで、あとでキャッチボールやろう」と指摘。コナンくんは「はい！」と元気にコメントした。
さらに“天の声”から「せっかくなんで、コナンくんに聞きたいこと、何かあるかな？」と振られた山里が、真剣な表情のまま「あの…これからプロ野球っていうのは、どういうふうになっていくのが理想かな」とずばり質問。コナンくんが、「うーん。僕、子どもだからよくわかんない！」と返答すると、山里は「まあそうね。まだわからないか」と納得。共演者が「まだわからないですね。ビジネスサイドのほうはちょっと…」と“フォロー”していた。
さらに山里が「きょうはどうなるかな、結果」と試合結果の予想を聞くと、コナンくんは「それは亀梨さんに聞いてね！」ときっぱり答えた。
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きょう28日、東京ドームで開催されるプロ野球「読売ジャイアンツ対広島東洋カープ戦」は、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念した「コナンナイター2026」として開催される。コナンくんがグラウンドに登場するほか、ファーストピッチも務める。
亀梨は、“天の声”から「これまで何度も始球式をされていますが、コナンくんへのアドバイスを」と振られると、コナンくん。今映像みたら、全然投げられてなかったんで、あとでキャッチボールやろう」と指摘。コナンくんは「はい！」と元気にコメントした。
さらに“天の声”から「せっかくなんで、コナンくんに聞きたいこと、何かあるかな？」と振られた山里が、真剣な表情のまま「あの…これからプロ野球っていうのは、どういうふうになっていくのが理想かな」とずばり質問。コナンくんが、「うーん。僕、子どもだからよくわかんない！」と返答すると、山里は「まあそうね。まだわからないか」と納得。共演者が「まだわからないですね。ビジネスサイドのほうはちょっと…」と“フォロー”していた。
さらに山里が「きょうはどうなるかな、結果」と試合結果の予想を聞くと、コナンくんは「それは亀梨さんに聞いてね！」ときっぱり答えた。