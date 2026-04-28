お笑いコンビ「たくろう」が２８日、東京・東京タワーで行われた「東京タワー オールフリーＤＡＹ」体験取材会に出席した。

２人は普段の漫才衣装から一変、水色のシャツやデニムジャケットなど爽やかな衣装で登場。新ブランドメッセージにちなんで「心の蓋を開けたいこと」を一筆した。きむらバンドは「おしゃれに対する恥ずかしさ」と書き、その心について「服とかはあまり興味がないので、（今日の衣装も）恥ずかしい。照れちゃう」と説明。その殻を破るため、自宅にはサングラスが３つあることから「本田圭佑さんが時計２つやったから、俺はサングラス３つプライベートでかけてやろうかな」と対抗心を燃やしていた。

一方の赤木裕は「ソファの角度」と回答。４月から東京進出し、新居になったことから「テレビ配置が変わった」。今年１月に結婚を発表した妻と意見が対立しているといい「もっと強く言いたい。『奥さんを優先しなければ』という心の蓋を外して言いたい。２人でオールフリーを飲んだ後に言います」と拳を握った。

同イベントは、株式会社サントリーのノンアルコールビールテイスト飲料「オールフリー」の新ブランドメッセージに合わせて“気分開放”体験を提供するイベント。赤木は同イベントについて「奥さんと一緒に来ようかなと思います」とイケメンボイスで宣言していた。