株式会社アイベックが運営する、出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」は、恋人がいる成人男女２００人（男性１００人・女性１００人）を対象に、「カップルＬＩＮＥ」に関するアンケート調査をインターネットで実施した。

恋人がいる成人男女２００人に「恋人とどのくらいのペースでＬＩＮＥをしていますか？」と尋ねたところ、最多は「１日に何度もやり取りする」１０９人（５４．５％）だった。次いで「１日に１回程度」６０人（３０％）、「２〜３日に１回程度」１４人（７％）が続いた。男女合計では１６９人（８４．５％）が「１日１回以上」と回答した。

「恋人からＬＩＮＥが届いてから返信するまでの間隔はどれくらいですか？（仕事中を除く）」と尋ねたところ、最多は「数時間以内に返す」１０７人（５３．５％）だった。次いで「すぐに返す」６５人（３２．５％）、「自分のタイミングで返す」１８人（９％）となった。「すぐに返す」と「数時間以内に返す」を合わせると１７２人（８６％）となり、大半のカップルが当日中の比較的早い段階で返信していることが分かる結果となった。

「既読がついてから、どのくらい返信がないと『遅い』と感じますか？」と尋ねたところ、最多は「１日」９６人（４８％）だった。次いで「数時間」５２人（２６％）、「２〜３日以上」３５人（１７．５％）が続いた。「付き合いが長くなるにつれてＬＩＮＥの頻度はどう変わりましたか？」と尋ねたところ、最多は「変わらない」１０１人（５０．５％）。次いで「減った」８５人（４２．５％）、「増えた」１４人（７％）という結果になった。

「恋人とのＬＩＮＥはどのような内容が中心ですか？」と尋ねたところ、最多は「日常の報告や雑談」１４３人（７１．５％）だった。次いで「デートの予定調整」３０人（１５％）、「おはようやおやすみの挨拶」１９人（９．５％）が続いた。全体として、カップル間のＬＩＮＥは高頻度で日常的に行われていることが分かる結果となった。