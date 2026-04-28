「ばけばけ」「僕達はまだその星の校則を知らない」＆岡山天音ら「第63回ギャラクシー賞」入賞作品発表
【モデルプレス＝2026/04/28】28日、放送批評懇談会より「第63回ギャラクシー賞」の入賞作品が発表された。
【写真】「第63回ギャラクシー賞」個人賞を受賞した大河出演俳優
志賀信夫賞には重延浩、フロンティア賞には「戦後80年プロジェクト つなぐ、つながる」（TBS／JNN）、テレビ部門にはドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」（関西テレビ放送／ホリプロ）や、ドラマプレミア23「シナントロープ」（テレビ東京／P.I.C.S.アスミック・エース）などが選ばれ、特別賞として連続テレビ小説「ばけばけ」（日本放送協会）、個人賞に夜ドラ「ひらやすみ」（NHK）、大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK）、特集ドラマ「片想い」（NHK）、水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（日本テレビ）などの演技が評価され、俳優の岡山天音が入賞した。
また、ラジオ部門では「RAB耳の新聞スペシャル 寄宿舎放送クラブ」（青森放送）などが選出され、DJパーソナリティ賞には「Angie Radio!!︎〜夢は口に出せば叶う！〜」（TBSラジオ）、「SCHOOL OF LOCK!」（TOKYO FM／JFN）などでパーソナリティとして活躍するアンジェリーナ1/3が選ばれた。
連綿と続く朝ドラの歴史を受け継ぐとともに、新たな道筋を切り拓いた作品でした。主演の郄石あかりさんが見せた生命力あふれる演技、難役を血の通った人物へと昇華させたトミー・バストウさんの真摯な役づくりは、丁寧な人物造形の賜物です。吉沢亮さん、岡部たかしさん、池脇千鶴さん、円井わんさんら実力ある俳優を配し、見事なアンサンブルが成立しました。日本の怪談に通じる「暗さ」を豊かに生かした陰翳礼讃の映像美も圧巻、現場に共有された高い美意識と技術力が窺われました。ドラマの世界観と深く響き合ったハンバート ハンバートの主題歌は、作品に確かな奥行きと余韻をもたらしていました。これらが相互に響き合い、見事なハーモニーとして結実し、朝ドラの表現をさらに高みへと押し上げたその達成は、特別な賞賛に値します。
数多くのテレビドラマや映画で高い演技力を発揮してきた岡山天音さん。2025 年度はそのキャリアがまさに大輪の花を咲かせた年となりました。大河ドラマ「べらぼう」では、切腹してもなお豆腐に頭をぶつけて人を笑わせる恋川春町の、生真面目さとユーモアという相反する性質を見事に表現しました。主演した「ひらやすみ」では、挫折した元俳優が美大生の従妹や親友らと織りなす平凡な日々の暮らしをごく自然にほのぼのと演じ、生きにくい世を生きる視聴者をほっこりさせてくれました。「冬のなんかさ、春のなんかね」では恋多きヒロインへの届かぬ想いに煩悶する姿をコミカルに演じ、「片想い」では逆に幼馴染から片想いされる豆腐屋の息子を、屈託を抱えつつも優しく愛すべき人物として巧みに造形しました。派手ではないけれど、いつのまにか視聴者の心に棲みついてしまう、そのさりげなくも唯一無二のたたずまいに魅了され、個人賞を贈ります。
力強くて少しハスキーな声、飾らない言葉、20 代前半とは思えないトーク力。ガールズバンドGacharic Spin のマイクパフォーマー“アンジー”のラジオは、世代を超えて多くの人をひきつけています。「SCHOOL OF LOCK！」（TOKYO FM／JFN）では10代のリスナーに向き合い、「Angie Radio!!〜夢は口に出せば叶う!〜」（TBS ラジオ）では自分の話で笑わせてくれます。ラジオに現れた元気いっぱいの新星にDJ パーソナリティ賞を贈ります。
・テレビ部門
NHKスペシャル「オンラインカジノ “人間操作”の正体」
（日本放送協会）
KNB報道スペシャル「終わりなき白の濁〜イタイイタイ病70年の真実〜」
（北日本放送）
雲上の除雪隊〜アルペンルートの春〜
（富山テレビ放送）
巣鴨日記 あるBC級戦犯の生涯
（RKB毎日放送）
鹿児島テレビドキュメンタリー「警察官の告白―鹿児島県警情報漏洩事件を問う―」
（鹿児島テレビ放送）
戦後80年ドラマ「八月の声を運ぶ男」
（日本放送協会 WOWOW）
僕達はまだその星の校則を知らない（関西テレビ放送 ホリプロ）
ドラマプレミア23「シナントロープ」（テレビ東京 P.I.C.S. アスミック・エース）
ハートフルワールド〜京都・紙屋川砂防ダム編〜
（CBCテレビ）
CHAOS〜無法地帯の強者と弱者〜
（福島中央テレビ）
崖縁 政治家かテレビか民主主義か
（チューリップテレビ）
北海道道スペシャル「オホーツク異変〜生命の楽園に何が〜」
（日本放送協会）
第40回民教協スペシャル「あなたを忘れない〜朝鮮からの満州移民〜」
（信越放送）
ETV特集「“歳月に埋もれた声”をたずねて 福島・原発避難者の15年」
（日本放送協会）
・特別賞
連続テレビ小説「ばけばけ」（日本放送協会）
・個人賞
岡山天音
（夜ドラ「ひらやすみ」、大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、特集ドラマ「片想い」（NHK）、水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（日本テレビ）の演技）
・ラジオ部門
RAB耳の新聞スペシャル 寄宿舎放送クラブ
（青森放送）
FBCラジオ報道特別番組「殺人犯の烙印は消せるのか〜前川彰司さん38年の闘い〜」
（福井放送）
ラジオドラマ「鬼平犯科帳 本所・桜屋敷」
（ニッポン放送 日本映画放送）
〜JK RADIO〜 TOKYO UNITED QUEST FOR PEACE
（J―WAVE）
特別授業For Next Generation〜沖縄けいおん！〜
（エフエム沖縄）
MATCHAの挑戦〜鹿児島の本物を届けるために〜
（南日本放送）
世界の“ビヨ〜ン”がやって来た！〜国際口琴大会in阿寒湖
（エフエム北海道）
歌と対話でつなぐ〜命を受け継ぐ父親の震災31年
（MBSラジオ）
・DJパーソナリティ賞
アンジェリーナ1/3
（「Angie Radio!!︎〜夢は口に出せば叶う！〜」（TBSラジオ）、「SCHOOL OF LOCK!」（TOKYO FM／JFN）パーソナリティとして）
・CM部門
＜テレビCM＞
岩手日報社 3月11日東日本大震災風化防止広告 シリーズ「最後だとわかっていたなら・拡がる教材篇」
（岩手日報社 博報堂 博報堂プロダクツ）
大塚製薬 ポカリスエット「君はきっと、誰かの太陽。」
（大塚製薬 電通 古川裕也事務所 なかよしデザイン （つづく） ドリル AOI Pro.）
サントリーホールディングス 伊右衛門 特茶「人生の階段」
（サントリーホールディングス 読売広告社 東北新社）
東海テレビ放送 公共キャンペーン・スポット「戦後80年〜名古屋空襲を知り、つなぐ〜」
（東海テレビ放送）
東京ガス 企業「ふたつの人生」
（東京ガス 電通 電通クリエイティブピクチャーズ KEY pro）
＜ラジオCM＞
秋田放送 ABSあきたアプリ 秋田にお越しのみなさんへ シリーズ「手動ドア」「鈴の音」「柿」「ラジオ」
（秋田放送）
大日本除虫菊 コバエムエンダー、ダニムエンダー、ムカデムエンダー、ゴキブリムエンダー シリーズ 気遣いムエンダー「サ高住」「娘が戻る」「Iターン」「友人と彼氏」
（大日本除虫菊 電通（Creative KANSAI） ヒッツコーポレーション）
ヒガシマル醤油 淡口しょうゆ、京風割烹 白だし くいしんぼ姉妹 シリーズ「豚バラとキャベツとデリカシー」「ロマネスコむずかしい」「忘却のニーチェ」「いい国つくろう」
（ヒガシマル醤油 電通 ヒッツコーポレーション）
＜ウェブCM＞
関西電気保安協会 企業 シリーズ「関西電気保安協会ゲーム」
（関西電気保安協会 大広 タイガータイガークリエイティブ 東北新社）
キユーピー キユーピーマヨネーズ「たまごのきみ ＃0篇」
（キユーピー TUGBOAT ライトパブリシティ）
Dole Japan もったいないバナナ「もったいないバナナSTORY」
（Dole Japan KOO-KI）
日本コカ・コーラ 企業サステナビリティ「リサイクルボックス崩壊物語」
（日本コカ・コーラ 電通 TYO MONSTER）
吉本興業ホールディングス 企業 シリーズ「中締め篇」「平和のための争い篇」「星の数ほど篇」「オトンの味篇」「もっと話さなきゃ篇」
（吉本興業ホールディングス 電通 太陽企画）
報道活動部門
復興の名の下で〜神戸・長田 震災復興再開発 被災店主の声とビルの街の記録〜
（朝日放送テレビ）
30年の手話放送がたどり着いた「手話実況」―新しいスポーツ観戦文化を生んだ岡山モデル
（岡山放送）
「報道特集」兵庫県知事選等をめぐるキャンペーン報道
（TBSテレビ）
NHKスペシャル「臨界世界-ON THE EDGE-」シリーズにおける継続的な報道活動
（日本放送協会）
詩人／アーサー・ビナードが伝えた「戦争」（2015年〜2025年）〜終戦80年スペシャル「戦争を知らない私たち」
（文化放送）
10年にわたるアイヌ民族への差別・ヘイト問題の報道活動と行政を動かした実績
（北海道放送）
・志賀信夫賞
重延浩
・フロンティア賞
TBS／JNN「戦後80年プロジェクト つなぐ、つながる」
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「第63回ギャラクシー賞」個人賞を受賞した大河出演俳優
◆特別賞に「ばけばけ」個人賞は岡山天音
志賀信夫賞には重延浩、フロンティア賞には「戦後80年プロジェクト つなぐ、つながる」（TBS／JNN）、テレビ部門にはドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」（関西テレビ放送／ホリプロ）や、ドラマプレミア23「シナントロープ」（テレビ東京／P.I.C.S.アスミック・エース）などが選ばれ、特別賞として連続テレビ小説「ばけばけ」（日本放送協会）、個人賞に夜ドラ「ひらやすみ」（NHK）、大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK）、特集ドラマ「片想い」（NHK）、水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（日本テレビ）などの演技が評価され、俳優の岡山天音が入賞した。
◆特別賞：連続テレビ小説「ばけばけ」選評
連綿と続く朝ドラの歴史を受け継ぐとともに、新たな道筋を切り拓いた作品でした。主演の郄石あかりさんが見せた生命力あふれる演技、難役を血の通った人物へと昇華させたトミー・バストウさんの真摯な役づくりは、丁寧な人物造形の賜物です。吉沢亮さん、岡部たかしさん、池脇千鶴さん、円井わんさんら実力ある俳優を配し、見事なアンサンブルが成立しました。日本の怪談に通じる「暗さ」を豊かに生かした陰翳礼讃の映像美も圧巻、現場に共有された高い美意識と技術力が窺われました。ドラマの世界観と深く響き合ったハンバート ハンバートの主題歌は、作品に確かな奥行きと余韻をもたらしていました。これらが相互に響き合い、見事なハーモニーとして結実し、朝ドラの表現をさらに高みへと押し上げたその達成は、特別な賞賛に値します。
◆テレビ部門個人賞：岡山天音 選評
数多くのテレビドラマや映画で高い演技力を発揮してきた岡山天音さん。2025 年度はそのキャリアがまさに大輪の花を咲かせた年となりました。大河ドラマ「べらぼう」では、切腹してもなお豆腐に頭をぶつけて人を笑わせる恋川春町の、生真面目さとユーモアという相反する性質を見事に表現しました。主演した「ひらやすみ」では、挫折した元俳優が美大生の従妹や親友らと織りなす平凡な日々の暮らしをごく自然にほのぼのと演じ、生きにくい世を生きる視聴者をほっこりさせてくれました。「冬のなんかさ、春のなんかね」では恋多きヒロインへの届かぬ想いに煩悶する姿をコミカルに演じ、「片想い」では逆に幼馴染から片想いされる豆腐屋の息子を、屈託を抱えつつも優しく愛すべき人物として巧みに造形しました。派手ではないけれど、いつのまにか視聴者の心に棲みついてしまう、そのさりげなくも唯一無二のたたずまいに魅了され、個人賞を贈ります。
◆ラジオ部門DJパーソナリティ賞：アンジェリーナ1/3 選評
力強くて少しハスキーな声、飾らない言葉、20 代前半とは思えないトーク力。ガールズバンドGacharic Spin のマイクパフォーマー“アンジー”のラジオは、世代を超えて多くの人をひきつけています。「SCHOOL OF LOCK！」（TOKYO FM／JFN）では10代のリスナーに向き合い、「Angie Radio!!〜夢は口に出せば叶う!〜」（TBS ラジオ）では自分の話で笑わせてくれます。ラジオに現れた元気いっぱいの新星にDJ パーソナリティ賞を贈ります。
◆受賞者・作品一覧
・テレビ部門
NHKスペシャル「オンラインカジノ “人間操作”の正体」
（日本放送協会）
KNB報道スペシャル「終わりなき白の濁〜イタイイタイ病70年の真実〜」
（北日本放送）
雲上の除雪隊〜アルペンルートの春〜
（富山テレビ放送）
巣鴨日記 あるBC級戦犯の生涯
（RKB毎日放送）
鹿児島テレビドキュメンタリー「警察官の告白―鹿児島県警情報漏洩事件を問う―」
（鹿児島テレビ放送）
戦後80年ドラマ「八月の声を運ぶ男」
（日本放送協会 WOWOW）
僕達はまだその星の校則を知らない（関西テレビ放送 ホリプロ）
ドラマプレミア23「シナントロープ」（テレビ東京 P.I.C.S. アスミック・エース）
ハートフルワールド〜京都・紙屋川砂防ダム編〜
（CBCテレビ）
CHAOS〜無法地帯の強者と弱者〜
（福島中央テレビ）
崖縁 政治家かテレビか民主主義か
（チューリップテレビ）
北海道道スペシャル「オホーツク異変〜生命の楽園に何が〜」
（日本放送協会）
第40回民教協スペシャル「あなたを忘れない〜朝鮮からの満州移民〜」
（信越放送）
ETV特集「“歳月に埋もれた声”をたずねて 福島・原発避難者の15年」
（日本放送協会）
・特別賞
連続テレビ小説「ばけばけ」（日本放送協会）
・個人賞
岡山天音
（夜ドラ「ひらやすみ」、大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、特集ドラマ「片想い」（NHK）、水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（日本テレビ）の演技）
・ラジオ部門
RAB耳の新聞スペシャル 寄宿舎放送クラブ
（青森放送）
FBCラジオ報道特別番組「殺人犯の烙印は消せるのか〜前川彰司さん38年の闘い〜」
（福井放送）
ラジオドラマ「鬼平犯科帳 本所・桜屋敷」
（ニッポン放送 日本映画放送）
〜JK RADIO〜 TOKYO UNITED QUEST FOR PEACE
（J―WAVE）
特別授業For Next Generation〜沖縄けいおん！〜
（エフエム沖縄）
MATCHAの挑戦〜鹿児島の本物を届けるために〜
（南日本放送）
世界の“ビヨ〜ン”がやって来た！〜国際口琴大会in阿寒湖
（エフエム北海道）
歌と対話でつなぐ〜命を受け継ぐ父親の震災31年
（MBSラジオ）
・DJパーソナリティ賞
アンジェリーナ1/3
（「Angie Radio!!︎〜夢は口に出せば叶う！〜」（TBSラジオ）、「SCHOOL OF LOCK!」（TOKYO FM／JFN）パーソナリティとして）
・CM部門
＜テレビCM＞
岩手日報社 3月11日東日本大震災風化防止広告 シリーズ「最後だとわかっていたなら・拡がる教材篇」
（岩手日報社 博報堂 博報堂プロダクツ）
大塚製薬 ポカリスエット「君はきっと、誰かの太陽。」
（大塚製薬 電通 古川裕也事務所 なかよしデザイン （つづく） ドリル AOI Pro.）
サントリーホールディングス 伊右衛門 特茶「人生の階段」
（サントリーホールディングス 読売広告社 東北新社）
東海テレビ放送 公共キャンペーン・スポット「戦後80年〜名古屋空襲を知り、つなぐ〜」
（東海テレビ放送）
東京ガス 企業「ふたつの人生」
（東京ガス 電通 電通クリエイティブピクチャーズ KEY pro）
＜ラジオCM＞
秋田放送 ABSあきたアプリ 秋田にお越しのみなさんへ シリーズ「手動ドア」「鈴の音」「柿」「ラジオ」
（秋田放送）
大日本除虫菊 コバエムエンダー、ダニムエンダー、ムカデムエンダー、ゴキブリムエンダー シリーズ 気遣いムエンダー「サ高住」「娘が戻る」「Iターン」「友人と彼氏」
（大日本除虫菊 電通（Creative KANSAI） ヒッツコーポレーション）
ヒガシマル醤油 淡口しょうゆ、京風割烹 白だし くいしんぼ姉妹 シリーズ「豚バラとキャベツとデリカシー」「ロマネスコむずかしい」「忘却のニーチェ」「いい国つくろう」
（ヒガシマル醤油 電通 ヒッツコーポレーション）
＜ウェブCM＞
関西電気保安協会 企業 シリーズ「関西電気保安協会ゲーム」
（関西電気保安協会 大広 タイガータイガークリエイティブ 東北新社）
キユーピー キユーピーマヨネーズ「たまごのきみ ＃0篇」
（キユーピー TUGBOAT ライトパブリシティ）
Dole Japan もったいないバナナ「もったいないバナナSTORY」
（Dole Japan KOO-KI）
日本コカ・コーラ 企業サステナビリティ「リサイクルボックス崩壊物語」
（日本コカ・コーラ 電通 TYO MONSTER）
吉本興業ホールディングス 企業 シリーズ「中締め篇」「平和のための争い篇」「星の数ほど篇」「オトンの味篇」「もっと話さなきゃ篇」
（吉本興業ホールディングス 電通 太陽企画）
報道活動部門
復興の名の下で〜神戸・長田 震災復興再開発 被災店主の声とビルの街の記録〜
（朝日放送テレビ）
30年の手話放送がたどり着いた「手話実況」―新しいスポーツ観戦文化を生んだ岡山モデル
（岡山放送）
「報道特集」兵庫県知事選等をめぐるキャンペーン報道
（TBSテレビ）
NHKスペシャル「臨界世界-ON THE EDGE-」シリーズにおける継続的な報道活動
（日本放送協会）
詩人／アーサー・ビナードが伝えた「戦争」（2015年〜2025年）〜終戦80年スペシャル「戦争を知らない私たち」
（文化放送）
10年にわたるアイヌ民族への差別・ヘイト問題の報道活動と行政を動かした実績
（北海道放送）
・志賀信夫賞
重延浩
・フロンティア賞
TBS／JNN「戦後80年プロジェクト つなぐ、つながる」
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】