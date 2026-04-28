日銀展望レポート ２０２６・２７年度の消費者物価見通しを上方修正
日銀展望レポート ２０２６・２７年度の消費者物価見通しを上方修正
実質ＧＤＰ見通し
2025年度 +1.0％（+1.0％ ～ +1.0％） 前回 +0.9％（+0.8％ ～ +0.9％）
2026年度 +0.5％（+0.4％ ～ +0.7％） 前回 +1.0％（+0.8％ ～ +1.0％）
2027年度 +0.7％（+0.6％ ～ +0.8％） 前回 +0.8％（+0.8％ ～ +1.0％）
2028年度 +0.8％（+0.7％ ～ +0.8％）
消費者物価見通し（除く生鮮食品）
2025年度 +2.7％ 前回 +2.7％（+2.7％ ～ +2.8％）
2026年度 +2.8％（+2.8％ ～ +3.0％） 前回 +1.9％（+1.9％ ～ +2.0％）
2027年度 +2.3％（+2.3％ ～ +2.4％） 前回 +2.0％（+1.9％ ～ +2.2％）
2028年度 +2.0％（+2.0％ ～ +2.2％）
実質ＧＤＰ見通し
2025年度 +1.0％（+1.0％ ～ +1.0％） 前回 +0.9％（+0.8％ ～ +0.9％）
2026年度 +0.5％（+0.4％ ～ +0.7％） 前回 +1.0％（+0.8％ ～ +1.0％）
2027年度 +0.7％（+0.6％ ～ +0.8％） 前回 +0.8％（+0.8％ ～ +1.0％）
2028年度 +0.8％（+0.7％ ～ +0.8％）
消費者物価見通し（除く生鮮食品）
2025年度 +2.7％ 前回 +2.7％（+2.7％ ～ +2.8％）
2026年度 +2.8％（+2.8％ ～ +3.0％） 前回 +1.9％（+1.9％ ～ +2.0％）
2027年度 +2.3％（+2.3％ ～ +2.4％） 前回 +2.0％（+1.9％ ～ +2.2％）
2028年度 +2.0％（+2.0％ ～ +2.2％）