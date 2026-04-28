日銀 経済・物価・金融情勢に応じて引き続き政策金利を引き上げる 日銀 経済・物価・金融情勢に応じて引き続き政策金利を引き上げる

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日銀

金融政策運営については、基調的な物価上昇率が２％に近づいているなか、現在の実質金利がきわめて低い水準にあることを踏まえると、経済・物価・金融情勢に応じて、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくことになると考えている。そのうえで、調整のタイミングやペースについては、中東情勢の展開がわが国経済・物価に及ぼす影響を注視したうえで、経済・物価の中心的な見方が実現する確度やリスクを点検しながら、検討していく方針である。日本銀行は、２％の「物価安定の目標」のもとで、その持続的・安定的な実現という観点から、適切に金融政策を運営していく。

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