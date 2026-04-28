“好感度モンスター”やす子「今すごく苦しい」「人が離れていく人生だったから…」大悟に悩み吐露
お笑い芸人のやす子が、27日放送の日本テレビ系『大悟の芸人領収書』（毎週月曜 後11：59）に出演。自らを“好感度モンスター”と語り、世間からのイメージに対して「今すごく苦しい」とMCの千鳥・大悟に悩みを吐露した。
【動画】“好感度モンスター”やす子「今すごく苦しい」大悟に悩み吐露
今回は「芸人と好感度の代償SP」と題し、やす子、松陰寺太勇（ぺこぱ）、きょん（コットン）の3人が出演。自衛官キャラでブレイクしたやす子は、明るく謙虚な姿で世間から支持されてきたが、その期待に応えようとする努力がすでに限界を迎えていると打ち明ける。
街ロケで多くの人に声をかけられても全員に反応し、サインも断らず、SNSのコメントのすべてに「いいね」をつけてきたやす子だが、「去年末くらいから、ちょっと毒舌を出すと大炎上するようになった」と現状を説明。「“明るくて良い子”のレッテルがすごく苦しい。本当に疲れたって感じです」とぶっちゃけた。
また、SNSで自室をアップする際は壁に飾っている約60万円の絵画を取り外して、世間から反感を買わないように心がけているほか、お酒が好きだが外で食事する際も一切アルコールを飲まないなど、好感度を意識した日頃の行動を説明。これにより「自分で自分を苦しめてる」と反省した。
「好感度を無視してやりたいこと」を聞かれると、「シーシャ吸ってみたくて…。プカーっとやりたいです」と願望を明かしたやす子。好感度に苦しめられている現状に苦しみながらも、学生時代はトイレで一人で食事するなど「人が離れていく人生だったから、求められているからこそ、嫌われたくない。一人でもファンの人が減ると悲しい」と複雑な本音も明かした。
やす子の悩みを聞いた大悟は「やす子が自由に生きたって嫌われないよ。それで嫌いになるやつはイカれてる。何をしても文句を言うやつはいるから、好きなように生きたほうがいい」とアドバイスを送った。
【動画】“好感度モンスター”やす子「今すごく苦しい」大悟に悩み吐露
今回は「芸人と好感度の代償SP」と題し、やす子、松陰寺太勇（ぺこぱ）、きょん（コットン）の3人が出演。自衛官キャラでブレイクしたやす子は、明るく謙虚な姿で世間から支持されてきたが、その期待に応えようとする努力がすでに限界を迎えていると打ち明ける。
また、SNSで自室をアップする際は壁に飾っている約60万円の絵画を取り外して、世間から反感を買わないように心がけているほか、お酒が好きだが外で食事する際も一切アルコールを飲まないなど、好感度を意識した日頃の行動を説明。これにより「自分で自分を苦しめてる」と反省した。
「好感度を無視してやりたいこと」を聞かれると、「シーシャ吸ってみたくて…。プカーっとやりたいです」と願望を明かしたやす子。好感度に苦しめられている現状に苦しみながらも、学生時代はトイレで一人で食事するなど「人が離れていく人生だったから、求められているからこそ、嫌われたくない。一人でもファンの人が減ると悲しい」と複雑な本音も明かした。
やす子の悩みを聞いた大悟は「やす子が自由に生きたって嫌われないよ。それで嫌いになるやつはイカれてる。何をしても文句を言うやつはいるから、好きなように生きたほうがいい」とアドバイスを送った。