★人気テーマ・ベスト１０

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３ フィジカルＡＩ

４ 半導体製造装置

５ 人工知能

６ ドローン

７ 防衛

８ ＴＯＰＩＸコア３０

９ 蓄電池

１０ 宇宙開発関連



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「防衛」が７位にランクインしている。



中東情勢は依然として不透明で地政学リスクは株式市場の重荷となっているが、ＡＩ・半導体関連などを中心に全体相場は強さを発揮している。きょうは半導体主力銘柄に売りが目立つが、一方で三菱重工業<7011.T>や川崎重工業<7012.T>、ＩＨＩ<7013.T>といった防衛関連の主力銘柄は高い。防衛力の抜本的強化は日本においても不可逆的な流れであり、関連企業の商機拡大が期待される。特に今月２１日に、政府が防衛装備品の輸出を規制してきた「５類型」を撤廃したことで、投資マネーが誘導されやすくなっている。



関連銘柄としては上記の主力３銘柄のほか、東京計器<7721.T>、日本アビオニクス<6946.T>、放電精密加工研究所<6469.T>、新明和工業<7224.T>、理経<8226.T>など。また、システム分野でＮＥＣ<6701.T>や三菱電機<6503.T>、菱友システムズ<4685.T>なども併せて注目される。



出所：MINKABU PRESS