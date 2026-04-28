来季はピンク? レアル・マドリーの新3rdユニフォームがリークされる
レアル・マドリーの来季3rdユニフォームは濃いピンク色になるようだ。スペイン『ムンド・デポルティーボ』がユニフォーム専門サイト『フッティ・ヘッドラインズ』の情報を基に伝えている。
レアルがピンクのユニフォームを着用するのは来季が初めてではなく、2014-15シーズンと2020-21シーズンに続いてクラブ史上3度目。今回はより濃いピンクを採用するとみられる。
Vネックの襟元、クラブエンブレム、アディダスの3ストライプスとロゴ、スポンサーであるエミレーツ航空とHPのロゴなど、その他の要素はいずれもホワイト。シャツ全体に幾何学模様とアイボリーのディテールが施されている。
6シーズンぶりに復活したピンクのユニフォームは、8月に発売される予定だという。
レアルがピンクのユニフォームを着用するのは来季が初めてではなく、2014-15シーズンと2020-21シーズンに続いてクラブ史上3度目。今回はより濃いピンクを採用するとみられる。
Vネックの襟元、クラブエンブレム、アディダスの3ストライプスとロゴ、スポンサーであるエミレーツ航空とHPのロゴなど、その他の要素はいずれもホワイト。シャツ全体に幾何学模様とアイボリーのディテールが施されている。
6シーズンぶりに復活したピンクのユニフォームは、8月に発売される予定だという。
BREAKING: REAL MADRID 2026/27 THIRD KIT. @Footy_Headlines pic.twitter.com/aSlG40DFsB— Madrid Zone (@theMadridZone) April 27, 2026