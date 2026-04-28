「びっくり」「鬼アツ」一緒に写るのはW杯戦士や天才MF…人気俳優のサッカー少年時代の写真に反響
俳優の成田凌さんのサッカー少年時代の写真がDAZNの番組で公開され、大きな反響を呼んでいる。
「FIFAワールドカップ2026DAZNアンバサダー」の成田さんは、23日に配信された「内田篤人のFIFA WORLD CUP 2026™ TIME」にゲスト出演。番組では、少年時代に大宮アルディージャ(現RB大宮アルディージャ)vs.横浜F・マリノスの前座試合に出場し、その後にエスコートキッズも務めた写真が披露された。
成田さんと一緒に写っていたのは、2度のW杯を経験した元日本代表DF中澤佑二氏、そして天才と称された元日本代表MF上野良治氏。いずれも横浜FMが誇るレジェンドだ。MCの内田篤人氏は驚きの声を上げていた。
DAZN公式X(@DAZN_JPN)は26日に「12年間サッカーに情熱を注いだ成田凌さん 少年時代の写真がかわいかった」と当該シーンの動画を投稿。ファンから「情報量多くてびっくり」「中澤と上野の前は鬼アツ」「子供の頃からめっちゃ可愛い」「ギャップにやられる」などのコメントが寄せられた。
「FIFAワールドカップ2026DAZNアンバサダー」の成田さんは、23日に配信された「内田篤人のFIFA WORLD CUP 2026™ TIME」にゲスト出演。番組では、少年時代に大宮アルディージャ(現RB大宮アルディージャ)vs.横浜F・マリノスの前座試合に出場し、その後にエスコートキッズも務めた写真が披露された。
DAZN公式X(@DAZN_JPN)は26日に「12年間サッカーに情熱を注いだ成田凌さん 少年時代の写真がかわいかった」と当該シーンの動画を投稿。ファンから「情報量多くてびっくり」「中澤と上野の前は鬼アツ」「子供の頃からめっちゃ可愛い」「ギャップにやられる」などのコメントが寄せられた。
12年間サッカーに情熱を注いだ— DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 26, 2026
成田凌さん⚽️
少年時代の写真がかわいかった
DAZNでショート版無料配信中
視聴はこちら⏩https://t.co/OCbe9XShpu pic.twitter.com/dGePrt3JAB