　俳優の成田凌さんのサッカー少年時代の写真がDAZNの番組で公開され、大きな反響を呼んでいる。

「FIFAワールドカップ2026DAZNアンバサダー」の成田さんは、23日に配信された「内田篤人のFIFA WORLD CUP 2026™ TIME」にゲスト出演。番組では、少年時代に大宮アルディージャ(現RB大宮アルディージャ)vs.横浜F・マリノスの前座試合に出場し、その後にエスコートキッズも務めた写真が披露された。

　成田さんと一緒に写っていたのは、2度のW杯を経験した元日本代表DF中澤佑二氏、そして天才と称された元日本代表MF上野良治氏。いずれも横浜FMが誇るレジェンドだ。MCの内田篤人氏は驚きの声を上げていた。

　DAZN公式X(@DAZN_JPN)は26日に「12年間サッカーに情熱を注いだ成田凌さん 少年時代の写真がかわいかった」と当該シーンの動画を投稿。ファンから「情報量多くてびっくり」「中澤と上野の前は鬼アツ」「子供の頃からめっちゃ可愛い」「ギャップにやられる」などのコメントが寄せられた。