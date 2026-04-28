映像嵐株式会社は4月28日（火）、Viltrox（ビルトロックス）の交換レンズ「Viltrox AF 35mm F1.8 II EVO」を発売した。希望小売価格は8万9,000円。ソニーE、ニコンZマウント用をラインアップする。

同ブランドの新たなラインアップである「EVO」シリーズに属する、35mmフルサイズ対応の広角単焦点レンズ。同シリーズは高性能な「Pro」と軽量・廉価な「Air」の中間に位置し、性能・機動性・価格のバランスを最適化した“コア・プライム”としたもので、昨年11月に「Viltrox AF 85mm F2.0 EVO」が発売済み。

光学系には色にじみを抑えるAPO（アポクロマート）設計を採用した。レンズ構成はEDレンズ2枚、高屈折率レンズ3枚、非球面レンズ1枚を含む10群13枚。開放F1.8から、画面周辺までシャープでクリアな描写を追求したという。

AF駆動には静音性に優れたSTMを搭載し、対応カメラとの組み合わせでは瞳AFなどの被写体認識機能にも対応する。鏡筒にはクリックの有無を切り替えられる絞りリングやカスタムFnボタン、AF/MF切り替えスイッチを備え、写真・動画の両面で高い操作性を確保した。

鏡筒は防塵・防滴構造を採用しているほか、最前面のレンズには防滴・防汚コーティングが施されている。

マウント部にはUSB Type-C端子を備えており、ユーザー自身でのファームウェアアップデートが可能となっている。

対応マウント：ソニーE、ニコンZ 対応フォーマット：35mmフルサイズ レンズ構成：10群13枚 絞り範囲：F1.8-16 絞り羽根：9枚 フォーカス機構：インナーフォーカス 最短撮影距離：0.34m フィルター径：φ58mm 最大径×長さ：約Φ69×76mm（ソニーE）、約Φ69×78mm（ニコンZ） 質量：約355g（ソニーE）、約375g（ニコンZ）