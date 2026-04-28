【福沢諭吉とねこ】ねこの居場所は人の下ではなく上？ 天が作った優しい世界
▶▶この作品を最初から読む
神話や名作についても改めておさらい！
ねこが加わった新たな展開の物語。
誰もが知る数々の有名な物語にねこを融合させるのは、「ねことわざ」でおなじみのぱんだにあさん。ぱんだにあさんが描くエピソードでは、言わずとしれた童話や昔話にねこが加わるだけでひと味違った展開となり、悲劇の結末を迎えるお話ですらゆるくてキュートなお話に変貌してしまいます。登場人物たちがねこに絆される姿に、「まぁねこだから仕方がない」と思わず納得してしまうこと間違いなし!?
※本記事はぱんだにあ著の書籍『にゃんと！ねこむかしばなし』から一部抜粋・編集しました。
■◆福沢諭吉とねこ
■◆元となったむかしばなし
学問のすゝめ
学問のすゝめは福沢諭吉による民主主義について記した本です。
当時は明治時代初期という封建制度が根付いた社会だったので、民衆一人ひとりが考えて国家を支えていく、民主主義を広めるために刊行したとも言われています。
一番有名な一節に「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」というものがあります。これはよく「人は誰しも平等な立場であるべき」という意味で捉えられますが、実はその解釈だけだと誤りなのです。学問のすゝめの中ではそういう意味ではなく「人は誰もが努力を惜しまなければ偉くなれるし、お金持ちにもなれる平等な権利を持っている。だからこそ勉学に励むべき」と記されています。
■◆かぐや姫のねこ
■◆元となったむかしばなし
竹取物語
昔、竹を取って生活していたおじいさんがいました。
ある日、おじいさんが竹を取りに行くと１本だけ光る竹があり、その中にはとてもかわいらしい女の子がいました。かぐや姫と名付けられた女の子は大切に育てられ、村でも評判になるほど美しく成長しました。そんなかぐや姫をお嫁さんにしたいと貴族が押し寄せますが、かぐや姫は無理難題を突きつけ、全員を追い返します。
しばらくしたある日、かぐや姫が泣いているのでおじいさんが聞くと、かぐや姫は「私は月の人で、月に帰らなければならない」と言い出します。それを阻止すべく、月からの迎えをおじいさんたちは追い返そうとしますが、のれんに腕押し。
かぐや姫は月へと帰ってしまうのでした。
■◆注文の多い料理店なねこ
■◆元となったむかしばなし
注文の多い料理店
昔、あるところに山奥で犬を連れて猟をしていた２人の男がいました。
獲物すら撃てず、遭難し、さらには犬が突然死んでしまって２人が困っていると、「山猫軒」という西洋料理店を見つけます。これ幸いと入った２人は店内で不思議な体験をします。
その内容は「ここは注文の多い料理店ですがご容赦ください」、「体をきれいにしてください」、「荷物はすべてここにおいてください」、「クリームを塗ってください」、「体を塩もみしてください」というものでした。２人は自分たちが料理されていることに気づきます。
逃げ場もなく、男たちが顔をくしゃくしゃにして震えていたその時、死んだはずの犬が部屋に飛び込み、店はフッと消えます。助かったことに気づき、安心した２人でしたがくしゃくしゃになった顔は二度と戻りませんでした。
著＝ぱんだにあ／『にゃんと！ねこむかしばなし』