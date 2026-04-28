香取慎吾、草なぎ剛とのラジオ中にヘアカット 1時間2人だけで30年継続「最高の空間です」
新しい地図として活動する香取慎吾が28日、都内で行われた睡眠ブランド『ドリエル』のサプリメント「ユアリズム」新CM発表会に登壇した。新商品ユアリズムRELUXにちなみ“RELUX”の瞬間を聞かれた香取は、メンバーである草なぎ剛とのエピソードを語った。
【写真】おっはー！ちょっと大人っぽくなった慎吾ママを披露した香取慎吾
「草なぎ剛とラジオを30年やってるんです。毎週1時間のラジオを30年くらいひっそりとやっていまして…」とする香取が「リラックスしてないとやってられない。2人だけで30年。ゲストとかいない。30周年だったんです去年。さすがにイベントでもしようと言ってできなくてしなかったんです（笑）できなくてアハハハ〜って終わっちゃった。こんな人たちいない」と2人ならではのゆる〜い空気感を紹介。
さらに「この間もそのラジオのときにお忙しく、髪を切る時間がなくてヘアメイクさんに髪を切ってもらいながらラジオをしたんです。草なぎさん『あのさ…そんな人いないと思うよ。髪切ってない？気になるんだけど』『気にしなきゃ気にならないんだよ！普段通りにやるから』って。リスナーからお便りを読みながら、すっと髪を切りながら話してるんです。こんなリラックスしたラジオはない。最高の空間です」となんだかんだで満喫しているようだった。
香取が出演する新テレビCMは5月から放送開始される。
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「草なぎ剛とラジオを30年やってるんです。毎週1時間のラジオを30年くらいひっそりとやっていまして…」とする香取が「リラックスしてないとやってられない。2人だけで30年。ゲストとかいない。30周年だったんです去年。さすがにイベントでもしようと言ってできなくてしなかったんです（笑）できなくてアハハハ〜って終わっちゃった。こんな人たちいない」と2人ならではのゆる〜い空気感を紹介。
香取が出演する新テレビCMは5月から放送開始される。