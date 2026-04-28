リアーナの娘、生後7カ月でディオール史上初“おむつ”で雑誌デビュー！値段が想像を超えていた

世界的シンガーのリアーナの娘が、“まさかの姿”で注目を集めています。生後7カ月にして、ディオール史上初となる“あるアイテム”を身にまとい、雑誌デビューを果たしました。

ディオール史上初、“おむつ”がハイファッションに

今回話題となっているのは、米ファッション誌『W Magazine』の表紙です。リアーナとともに登場した娘が着用していたのは、なんとディオールによるオートクチュールのおむつ。

日常的なベビー用品である“おむつ”をラグジュアリーブランドが手がけるという前代未聞のスタイリングに、世界中から驚きの声が上がっています。

このおむつは市販品ではなく、完全オーダーメイドの一点物です。ディオールのクリエイティブディレクターによる特注で、ヘッドピースやタイツと合わせたトータルコーディネートとして制作されたと報じられています。

気になる値段は？“数十万～数百万円級”の可能性も

気になるのはその値段ですが、公式な価格は明かされていません。ただし、ディオールのオートクチュールはドレスで数百万円から数千万円にのぼることも珍しくなく、小物でも高額になる傾向があります。そのため今回のおむつについても、「数十万円から場合によってはそれ以上ではないか」という見方が広がっています。

リアーナらしい“常識破り”に世界が注目

“赤ちゃん×ハイブランド”という組み合わせ自体はこれまでもありましたが、「おむつ」という最も日常的なアイテムをここまで昇華させた例はほとんどありません。リアーナらしい常識を覆す発想に、SNSでも「さすが」「次元が違う」といった声が相次いでいます。

リアーナは、パートナーであるラッパーのエイサップ・ロッキーとの間に子どもをもうけています。長男のRZA（リザ）、次男のRiot（ライオット）に続き、今回話題となっている娘Rocky（ロキ・アイリッシュ）は生後7カ月で、今回が初の雑誌登場となりました。

今回の『W Magazine』での表紙は、そんな家族の存在を世界に強く印象づける機会となり、リアーナの“母としての一面”と“ファッションアイコンとしての影響力”の両方を象徴するカットとして注目を集めています。

Photo:Aflo