移動中に届く一流の思考！ ACNグループ「大人の嗜み」supported by ACN

記事ポイント 元プロ野球選手・斎藤佑樹氏がゴルフ番組に出演都内タクシー車内で5月4日より3週間限定放映ACNグループ公式YouTubeで本編（約10分）も視聴可能 元プロ野球選手・斎藤佑樹氏がゴルフ番組に出演都内タクシー車内で5月4日より3週間限定放映ACNグループ公式YouTubeで本編（約10分）も視聴可能

タクシーに乗ったまま、プロの思考に触れる贅沢な時間が実現。

ACNグループ協賛の特別番組『大人の嗜み』が、都内タクシーのモニターとYouTubeで5月4日よりスタートします。

出演は元プロ野球選手・斎藤佑樹氏とACN所属プロゴルファー・前田光史朗氏です。

ACNグループ「大人の嗜み」supported by ACN

番組名：「大人の嗜み」supported by ACN媒体：タクシーサイネージメディア「GROWTH」／ACNグループ公式YouTube放映エリア：東京都内23区、武蔵野・三鷹地区期間：2026年5月4日（月・祝）〜5月24日（日）出演：斎藤佑樹氏、前田光史朗氏

日々のプレーをより深く楽しみ、さらなる高みを目指す方に向けたレッスンコンテンツ。

斎藤佑樹氏が視聴者と同じ目線でゴルフの疑問や悩みを投げかけ、前田光史朗プロが具体的な考え方や打ち方をわかりやすく解説する構成です。

ゴルフとビジネスに共通する「決断の連続」に向き合うプロの視点が詰まった内容となっています。

タクシー車内でのダイジェスト放映

放映の舞台は、都内最大級のタクシーサイネージメディア「GROWTH」。

情報番組「HEADLIGHT」との特別企画として実現したコラボで、走行エリアは東京都内23区と武蔵野・三鷹地区。

対象タクシーに乗車すれば、移動中に自然と番組のダイジェストが流れてくる仕組みです。

5月4日（月・祝）から5月24日（日）まで3週間限定。

YouTube本編で深掘り視聴

タクシー内のダイジェストでは語りきれないプロの思考と戦略の真髄を、ACNグループ公式YouTubeチャンネルの本編（約10分）で展開。

前田光史朗プロによる具体的なスイング解説や、斎藤佑樹氏との掛け合いをたっぷり収録。

タクシーでの視聴をきっかけに、YouTubeでじっくり深掘りできるつくり。

ゴルフ好きはもちろん、ビジネスシーンで新しい切り口を探す方にも刺さる内容。

移動のすき間に一流のプロ思考が届く、新しいかたちのコンテンツ体験です。

プロの言葉は、コース上でも日常でも使えるヒントとなります。

元プロ野球選手・斎藤佑樹氏とプロゴルファー・前田光史朗氏が共演する特別番組『大人の嗜み』supported by ACNの紹介でした。

よくある質問

Q. 番組はどこで視聴できますか？

A. 東京都内23区・武蔵野/三鷹地区を走行する「GROWTH」対応タクシーの車内モニターでダイジェスト版を視聴できます。

ACNグループ公式YouTubeチャンネルでは本編（約10分）を公開。

Q. 放映期間はいつまでですか？

A. 2026年5月4日（月・祝）から5月24日（日）までの3週間限定となります。

タクシー内では期間中のみの特別放映です。

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