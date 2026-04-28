ぐっすり眠れて朝食無料、道内初のスマートステイ！ IHGホテルズ＆リゾーツ「(仮称)ホリデイ・イン エクスプレス札幌すすきの」

記事ポイント 2026年夏、ホリデイ・イン エクスプレスが北海道に初上陸すすきのエリア中心部、地下鉄2路線・市電が使える好立地毎朝の無料温朝食・挽きたてコーヒーが宿泊料金に含まれる 2026年夏、ホリデイ・イン エクスプレスが北海道に初上陸すすきのエリア中心部、地下鉄2路線・市電が使える好立地毎朝の無料温朝食・挽きたてコーヒーが宿泊料金に含まれる

札幌・すすきのに、スマートな旅のスタイルが加わります。

IHGホテルズ&リゾーツが手がける「ホリデイ・イン エクスプレス」が2026年夏、北海道に初上陸予定。

三菱商事都市開発・東京建物・サンケイビルによる共同開発プロジェクトです。

IHGホテルズ&リゾーツ「(仮称)ホリデイ・イン エクスプレス札幌すすきの」

施設名：(仮称)ホリデイ・イン エクスプレス札幌すすきの所在地：北海道札幌市中央区南五条西六丁目14番地1交通：地下鉄南北線「すすきの」駅 徒歩5分 / 市電「資生館小学校前」停留所 徒歩3分 / 地下鉄東豊線「豊水すすきの」駅 徒歩8分敷地面積：約1,100m²延床面積：約6,600m²構造・規模：鉄骨造地上13階建・223室（予定）開業予定：2026年夏

既存ホテルを三社が共同で改修し、ホリデイ・イン エクスプレスとしてリブランドして開業する計画。

国内では大阪の「ホリデイ・イン エクスプレス大阪シティセンター御堂筋」に続く2軒目で、北海道への初進出となります。

無料朝食と快眠環境

ホリデイ・イン エクスプレスはIHGの「エッセンシャルズ」カテゴリに位置するブランド。

毎朝、温かい朝食と挽きたてのコーヒーが宿泊料金に含まれた無料サービスとして提供されます。

快眠にこだわった客室設計で、旅の疲れをきちんとリセット。

シンプルで細やかなホスピタリティが特徴で、ファミリー旅行にも出張滞在にも対応します。

すすきの中心部のアクセス

計画地は、北海道有数の繁華街「すすきの」エリアの中心部に位置します。

市電「資生館小学校前」停留所まで徒歩3分、地下鉄南北線「すすきの」駅まで徒歩5分、東豊線「豊水すすきの」駅まで徒歩8分と交通手段が豊富。

周辺には飲食店・商業施設・エンターテインメント施設が集積し、国内外の観光客が集まるエリア。

札幌駅周辺や大通エリアへのアクセスも良く、観光にも出張にも使いやすい拠点です。

2026年夏のオープンに向け、北海道でのスマートな旅の選択肢がひとつ増えます。

無料朝食と快眠を標準装備した宿は、観光にも出張にも頼もしい存在。

IHGワンリワーズのポイントが貯まる、旅慣れた人にも選ばれるブランドなのも魅力です。

「(仮称)ホリデイ・イン エクスプレス札幌すすきの」の紹介でした。

よくある質問

Q. 開業はいつですか？

A. 2026年夏の開業を予定しています。

正式な日程は今後の発表をご確認ください。

Q. 朝食は無料ですか？

A. ホリデイ・イン エクスプレスでは、温かい朝食と挽きたてのコーヒーが毎朝無料で提供されます。

旅の一日を元気にスタートできるブランド標準のサービス。

Q. 最寄り駅はどこですか？

A. 最も近い交通機関は市電「資生館小学校前」停留所（徒歩3分）です。

地下鉄南北線「すすきの」駅（徒歩5分）や東豊線「豊水すすきの」駅（徒歩8分）からも徒歩圏内。

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