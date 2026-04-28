アンジェリーナ1/3、ギャラクシー賞“DJパーソナリティ賞”に 「ラジオに現れた元気いっぱいの新星」との評価
第63回ギャラクシー賞の入賞作品および各賞が、28日に発表。ラジオ部門DJパーソナリティ賞には、アンジェリーナ1/3が輝いた。
【集合ショット】豪華な面々！小森隼＆小森隼＆コレサワらが登場
「Angie Radio!!〜夢は口に出せば叶う!〜」（TBSラジオ）、「SCHOOL OF LOCK!」（TOKYO FM/JFN）パーソナリティーとしての功績が評価されて受賞。
選評では「力強くて少しハスキーな声、飾らない言葉、20代前半とは思えないトーク力。ガールズバンドGacharic Spinのマイクパフォーマー“アンジー”のラジオは、世代を超えて多くの人をひきつけています。「SCHOOL OF LOCK！」（TOKYO FM/JFN）では10代のリスナーに向き合い、「Angie Radio!!〜夢は口に出せば叶う!〜」（TBS ラジオ）では自分の話で笑わせてくれます。ラジオに現れた元気いっぱいの新星にDJパーソナリティ賞を贈ります」と伝えられている。
■アンジェリーナ1/3
2001年12月25日、東京生まれ。アンジェリーナ1/3の名前の由来は、日本、フィリピン、スペインの血が1/3ずつ入っているため。通称は、アンジー。2019年にGacharic Spin加入。マイクパフォーマーとしてステージ上を自由自在に動きながら、歌う、叫ぶ、煽るライブを行う。2021 年 4 月にラジオ日本の番組に起用され、「アンジェネレーションラジオ」を1年間担当。2022年4月に講談師・神田伯山のTBSラジオ「問わず語りの神田伯山」の代役パーソナリティを担当して話題となり、公式「伯山の妹」として活動の幅を広げる。
2022年9月「アンジェリーナ 1/3 の A 世代！ラジオ」（文化放送）。2023年1月「アンジェリーナ 1/3 夢は口に出せば叶う!!」（TBS ラジオ）のレギュラー放送がスタート。「夢は口に出せば叶う」は中学生の時亡くなった父親の言葉で座右の銘にしている。2024年10月「SCHOOL OF LOCK!」（TOKYO FM/JFN）に教頭役で出演、2026年4月校長に就任。2026 年3月30日からNHK Eテレ「天才てれびくん grow(グロー)」メインMC。自伝的エッセイ『すばらしい!! 日々！』（文藝春秋）を2024年に刊行。2025年9月からソロ活動「ailly」をスタート。
【集合ショット】豪華な面々！小森隼＆小森隼＆コレサワらが登場
「Angie Radio!!〜夢は口に出せば叶う!〜」（TBSラジオ）、「SCHOOL OF LOCK!」（TOKYO FM/JFN）パーソナリティーとしての功績が評価されて受賞。
選評では「力強くて少しハスキーな声、飾らない言葉、20代前半とは思えないトーク力。ガールズバンドGacharic Spinのマイクパフォーマー“アンジー”のラジオは、世代を超えて多くの人をひきつけています。「SCHOOL OF LOCK！」（TOKYO FM/JFN）では10代のリスナーに向き合い、「Angie Radio!!〜夢は口に出せば叶う!〜」（TBS ラジオ）では自分の話で笑わせてくれます。ラジオに現れた元気いっぱいの新星にDJパーソナリティ賞を贈ります」と伝えられている。
2001年12月25日、東京生まれ。アンジェリーナ1/3の名前の由来は、日本、フィリピン、スペインの血が1/3ずつ入っているため。通称は、アンジー。2019年にGacharic Spin加入。マイクパフォーマーとしてステージ上を自由自在に動きながら、歌う、叫ぶ、煽るライブを行う。2021 年 4 月にラジオ日本の番組に起用され、「アンジェネレーションラジオ」を1年間担当。2022年4月に講談師・神田伯山のTBSラジオ「問わず語りの神田伯山」の代役パーソナリティを担当して話題となり、公式「伯山の妹」として活動の幅を広げる。
2022年9月「アンジェリーナ 1/3 の A 世代！ラジオ」（文化放送）。2023年1月「アンジェリーナ 1/3 夢は口に出せば叶う!!」（TBS ラジオ）のレギュラー放送がスタート。「夢は口に出せば叶う」は中学生の時亡くなった父親の言葉で座右の銘にしている。2024年10月「SCHOOL OF LOCK!」（TOKYO FM/JFN）に教頭役で出演、2026年4月校長に就任。2026 年3月30日からNHK Eテレ「天才てれびくん grow(グロー)」メインMC。自伝的エッセイ『すばらしい!! 日々！』（文藝春秋）を2024年に刊行。2025年9月からソロ活動「ailly」をスタート。