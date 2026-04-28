39歳・柳沢なな、結婚を報告「辿り着いた幸せを大切に…」 大河ドラマ『利家とまつ』、『仮面ライダーキバ』などの出演
俳優の柳沢なな（39）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。結婚、挙式をあげたことを報告した。
【写真】ウエディングドレスも披露…結婚を報告した柳沢なな「幸せを大切に…」
「わたくし、柳沢ななは、かねてよりご縁をいただいておりました一般の方と結婚しており、先日、式を挙げました」と公表。「4月25日にデビュー25周年を迎え、たくさんの言葉や姿に支えられてきた日々が、静かに思い返されます。その節目に、こうしてご報告させていただけることを嬉しく思っています」とつづった。
「共に過ごすなかで、家族や仲間を大切にする愛情深さや、仕事に真摯に向き合う姿に尊敬の気持ちを抱くとともに、趣味を一緒に楽しむ時間に、これまでにない安心感と、新たな人生のはじまりを感じました」と振り返った。「まっすぐではない道のりだった二人ですが、辿り着いた幸せを大切に、これからは共に学び、歩んでいきたいと思っています」と伝え、「支えてくださるすべての方へ感謝するとともに、ひとりの人として、そして表現者として、これからも成長していきたいと思っています。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。
柳沢は、NHK大河ドラマ『利家とまつ〜加賀百万石物語〜』、『仮面ライダーキバ』、映画『バトルロワイアルII』などにも出演している。
【写真】ウエディングドレスも披露…結婚を報告した柳沢なな「幸せを大切に…」
「わたくし、柳沢ななは、かねてよりご縁をいただいておりました一般の方と結婚しており、先日、式を挙げました」と公表。「4月25日にデビュー25周年を迎え、たくさんの言葉や姿に支えられてきた日々が、静かに思い返されます。その節目に、こうしてご報告させていただけることを嬉しく思っています」とつづった。
柳沢は、NHK大河ドラマ『利家とまつ〜加賀百万石物語〜』、『仮面ライダーキバ』、映画『バトルロワイアルII』などにも出演している。