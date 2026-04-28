28日（火）午後は東北で雷雨、岩手県も雨に。夏日続出も関東は強風に注意。

【28日（火）の天気】

日本海から低気圧が近づき、夜にかけて東北付近を通過する見込みです。まだ晴れているところが多くなっていますが、午後は東北を中心に雨が降り、雷を伴う予想です。山林火災の続いている岩手県大槌町付近でも雨が降りそうです。夜は北陸でも雨や雷雨になるところがあるでしょう。そのほかは午後も日差しの届くところが多いですが、関東南部を中心に南風が強まる見込みです。日傘があおられたり、洗濯物が飛ばされないように気をつけてください。夜は日本海側や九州でにわか雨のところがありそうです。

【予想最高気温】（前日差）

北風の強まる北海道はヒンヤリ。南風の東日本や西日本では夏日が続出する見込みです。

札幌 12℃（-7）

仙台 22℃（＋7）

新潟 21℃（＋5）

東京 25℃（＋4）

名古屋 26℃（＋2）

大阪 26℃（＋2）

鳥取 27℃（＋6）

高知 26℃（±0）

福岡 24℃（±0）

【大型連休の天気】29日（水）は北海道や東北北部は晴れますが、そのほかは曇りの天気で、にわか雨の可能性があります。夕方以降は九州や沖縄で雨が降りだし、30日（木）は西日本を中心に本降りの雨になりそうです。5月1日（金）は東日本や東北でも雨となり、風も強まって荒れた天気になる見込みです。各地、雨の降るタイミングで気温が下がり、ヒンヤリと感じられそうです。2日（土）は北海道の太平洋側で雨が強まりそうですが、そのほかは晴れて汗ばむ陽気に。3日（日）は再び西日本で雨が降りだし、4日（月）は東日本にも雨の範囲が広がる予想です。5日（火）と6日（水）は行楽日和になるでしょう。