【ニューヨーク＝金子靖志】核軍縮や核不拡散の取り組みを点検する核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議が２７日、ニューヨークの国連本部で開幕した。

ロシアのウクライナ侵略や米イランの軍事衝突を背景に核兵器使用への懸念が高まる中、各国は条約の維持・強化に向けて議論する。会期は５月２２日まで。

国連のアントニオ・グテレス事務総長は会議の冒頭、「核による威嚇が再び行われ、不信感が蔓延（まんえん）している。苦労して確立された規範が崩れ始めている」と現状に強い危機感を示した。その上で各国に対し、条約で交わした約束を「条件を付けず、遅らせず、言い訳をせず」に果たすよう求めた。

会議ではイランが副議長国の一つに選ばれた。米国はイランが条約の義務に違反しているとして、選出は「恥ずべきことだ」と批判。イランは「根拠のない非難だ」と反論し、米イスラエルによる核施設攻撃を国際法違反だと非難した。

日本の国光文乃外務副大臣は高市首相のメッセージを代読し、「核兵器のない世界」に向けた志の原点は「核兵器の惨禍を二度と繰り返してはならない」という被爆者の願いにあると訴えた。国光氏は演説で、学生時代を被爆地の広島と長崎で過ごしたことに触れ、「世界の人々、これから生まれてくる人々、子供たちに、核兵器による死と苦しみをたとえ一人たりとも許してはならない」と語った。