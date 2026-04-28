国内の農業従事者が減る中、ＪＡ全農山形と兵庫県で農業の労働力支援を行っている企業が連携協定を締結しました。

【写真を見る】生産者の支援強化へ JA全農山形と兵庫県の企業が連携協定締結 摘果作業や箱詰め作業などを支援

協定を結んだのはＪＡ全農山形と兵庫県に本社を置き農業の労働力支援を行っている「そうしんアグリ」です。

そうしんアグリはＪＡ全農兵庫のパートナー企業として労働力支援を行ってきました。

今回の協定ではＪＡ全農山形を窓口に「そうしんアグリ」がアルバイトなどからなるチームをつくり摘果作業や箱詰め作業などを支援します。

また、雨よけのテントを張るといった高い所での作業も土木建築業のノウハウを持つ人材が作業にあたることができ、生産者は危険な作業をせずに作物の栽培に集中することができるようになるということです。

ＪＡ全農山形では去年６月にヤマト運輸と出荷の支援に関する連携協定を結んでいて、今回の協定締結で栽培から出荷までの支援体制が整ったということです。

全国農業協同組合連合会 山形県本部 長谷川直秀 本部長「全農山形として今後ともあの手この手で生産基盤を守り抜く覚悟でございます」

今回の協定を受けＪＡ全農山形では今年度述べ４０００人の支援実績を目指すとしています。