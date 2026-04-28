「数々の偉業を成し遂げてきたビッグプレーヤーだ」今季限りでマンUを去るセレソンMFをキャリック監督が称賛「私が就任してからの彼は…」
今季限りでマンチェスター・ユナイテッドを退団するカゼミーロが、ハイパフォーマンスを披露した。
現地４月27日に開催されたプレミアリーグ第34節で、ユナイテッドはブレントフォードとホームで対戦。２−１で勝利した。
この一戦に先発した34歳のブラジル代表MFは、11分に右CKの流れからハリー・マグワイアの折り返しを力強いヘッドで押し込み、先制点をマークしてみれば、ハードなタックルなどで相手の攻撃の芽を摘み続けるなど攻守両面で躍動。マン・オブ・ザ・マッチに選出された。
クラブの公式サイトによれば、今年１月に成績不振で解任されたルベン・アモリム前監督に代わって暫定的に指揮を執るマイケル・キャリック監督は、カゼミーロを「チーム内で大きな影響力を持っている。豊富な経験を備え、サッカー界で数々の偉業を成し遂げてきたビッグプレーヤーだ」と称賛し、こう続けている。
「私が就任してからの彼は、持てる力をすべて捧げてくれていると言わざるを得ない。今の状況がそうした姿勢を後押ししているのだろう。自分の立場がはっきりしているから、隠すことも迷うこともない。だからこそ、彼は全力で取り組めている。
選手は来ては去っていく。このクラブでも長年そうだった。だから我々は進化し、前に進み、適応していかなければならない。それがフットボールの世界だ」
ユナイテッドでの時間が刻一刻と終わりに近づいているカゼミーロ。残り４試合でどんなプレーを見せてくれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】強烈ヘッド炸裂！ カゼミーロの先制弾！
現地４月27日に開催されたプレミアリーグ第34節で、ユナイテッドはブレントフォードとホームで対戦。２−１で勝利した。
この一戦に先発した34歳のブラジル代表MFは、11分に右CKの流れからハリー・マグワイアの折り返しを力強いヘッドで押し込み、先制点をマークしてみれば、ハードなタックルなどで相手の攻撃の芽を摘み続けるなど攻守両面で躍動。マン・オブ・ザ・マッチに選出された。
「私が就任してからの彼は、持てる力をすべて捧げてくれていると言わざるを得ない。今の状況がそうした姿勢を後押ししているのだろう。自分の立場がはっきりしているから、隠すことも迷うこともない。だからこそ、彼は全力で取り組めている。
選手は来ては去っていく。このクラブでも長年そうだった。だから我々は進化し、前に進み、適応していかなければならない。それがフットボールの世界だ」
ユナイテッドでの時間が刻一刻と終わりに近づいているカゼミーロ。残り４試合でどんなプレーを見せてくれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】強烈ヘッド炸裂！ カゼミーロの先制弾！