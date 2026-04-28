「絵になりますね」ぼる塾・きりやはるか、メンバー2人の食事ショット公開「いつもなにかを食べてますね」

「絵になりますね」ぼる塾・きりやはるか、メンバー2人の食事ショット公開「いつもなにかを食べてますね」