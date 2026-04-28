「絵になりますね」ぼる塾・きりやはるか、メンバー2人の食事ショット公開「いつもなにかを食べてますね」
お笑いカルテット・ぼる塾のきりやはるかさんは4月26日、自身のInstagramを更新。メンバー2人が楽屋で何かを食べている姿を公開しました。
【写真】メンバーの食事ショット
ファンからは「ふたりの食べてる姿は絵になりますね」「食べたくなりますね」「いつもなにかを食べてますね」「あの子がいな〜い」「食べてる所も大好きです」など、さまざまな声が上がりました。
(文:鎌田 弘)
【写真】メンバーの食事ショット
「食べたくなりますね」きりやさんは「コストコのクラムチャウダー美味しいよね」とつづり、1枚の写真を載せています。同カルテットのメンバーである田辺智加さんとあんりさんが食事をする姿です。楽屋で椅子に座って、一心不乱にカップに入った食べ物を食べています。
「かわいいうさちゃん」きりやさんはInstagramでメンバーのさまざまなショットを公開してます。4日には「かわいいうさちゃん」と、ミッフィーのぬいぐるみカチューシャを着けた田辺さんの姿を載せていました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:鎌田 弘)