卓球女子で東京、パリ五輪代表の平野美宇（26＝木下グループ）が28日までに自身のインスタグラムを更新。リオデジャネイロ、東京五輪代表の伊藤美誠（25＝スターツ）らとのプライベートショットを公開した。

「久しぶりにご飯に行けて、お話しが止まらなかった日」とつづり、同学年の伊藤、1歳年上の加藤美優と食事をした写真や、3人のチェキなどを披露した。

「みゆさんみまちゃんとは小さい頃からよく一緒の遠征だったので、懐かしい話がたくさん」と“幼なじみ”との時間を楽しんだ様子。「青春を感じた時間でした」と記した。

平野と加藤は同じ4月14日生まれ。「そしてお誕生日が同じ2人にみまちゃんからプレゼントまで 嬉しい ありがとう」と喜んだ。

この投稿に、加藤は「ピアス効果かな、あれから謎の自信がすごい。笑」とプレゼントがピアスであったことを告白。これに、平野も「私も、あれから体の調子がよい！笑」と反応。

ファンからも「青春!!」「みんな、小さい頃と変わらず可愛い」「素敵な写真ですね!」「『神』過ぎる写真に、涙が出そうです」「なんかジーンときてしまいます」「3人は盟友ですね」などの声が寄せられている。