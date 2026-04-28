魔裟斗、約3500万円・限定60台の“超高級SUV”を即決購入→納車「生きたお金の使い方ですよ。お金回してかないと」
元K-1世界王者でタレントの魔裟斗（47）が27日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、新たな“愛車”を購入したことを明かした。
【写真】魔裟斗が購入したメルセデスAMG『A63 Edition Performance』内外装全部見せ
動画冒頭、魔裟斗は「きょうはですね、久しぶりの納車ですよ」と告白。「前ツーリングでここ寄ったのよ、バイクで。ちょっと見たら欲しくなっちゃった」と明かし、撮影スタッフとのLINEのやりとりも公開。「AMGで新しい車買っちゃった」「限定60台、即納で口説かれたから決めちゃった」と即決だったことを明かした。
今回魔裟斗が購入した車は、メルセデスAMG『A63 Edition Performance』。『G63』の国内仕様車としては初の最高速度240キロのエンジン出力を誇るハイパフォーマンスモデル。『MANUFAKTUR カッパーオレンジマグノ』カラーが印象的な1台となっている。
“愛車”と対面した魔裟斗は、「見てよ、この色！」と得意げ。以前、「『オレンジとかないんですかね？』って話してて、しばらく時間がたってから連絡があって」と購入の経緯を報告。また、「魔裟斗チャンネル」5周年で収益も上がっていることに言及し「さらに投資ですよ。生きたお金の使い方ですよ。お金回してかないと」と語った。
その後は“愛車”の詳細を細かく解説。魔裟斗は「8代目のメルセデスにしてゲレンデに来たね」と笑顔。「今後はこの車でちょっといろいろまたね、いろんな撮影もしていきたいと思うんでね、楽しみにしててください」とまとめた。
この限定車は、メーカー希望価格3477万円となっている。
【写真】魔裟斗が購入したメルセデスAMG『A63 Edition Performance』内外装全部見せ
動画冒頭、魔裟斗は「きょうはですね、久しぶりの納車ですよ」と告白。「前ツーリングでここ寄ったのよ、バイクで。ちょっと見たら欲しくなっちゃった」と明かし、撮影スタッフとのLINEのやりとりも公開。「AMGで新しい車買っちゃった」「限定60台、即納で口説かれたから決めちゃった」と即決だったことを明かした。
“愛車”と対面した魔裟斗は、「見てよ、この色！」と得意げ。以前、「『オレンジとかないんですかね？』って話してて、しばらく時間がたってから連絡があって」と購入の経緯を報告。また、「魔裟斗チャンネル」5周年で収益も上がっていることに言及し「さらに投資ですよ。生きたお金の使い方ですよ。お金回してかないと」と語った。
その後は“愛車”の詳細を細かく解説。魔裟斗は「8代目のメルセデスにしてゲレンデに来たね」と笑顔。「今後はこの車でちょっといろいろまたね、いろんな撮影もしていきたいと思うんでね、楽しみにしててください」とまとめた。
この限定車は、メーカー希望価格3477万円となっている。