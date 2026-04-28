香取慎吾、りくりゅうペアにエール 登壇前から「引退会見を見ていました」
新しい地図として活動する香取慎吾が28日、都内で行われた睡眠ブランド『ドリエル』のサプリメント「ユアリズム」新CM 発表会に登壇した。
【写真】眩しい！とびっきりの笑顔を見せた香取慎吾
冒頭から「こんにちは、香取慎吾です！」と元気いっぱいのあいさつをすると「りくりゅうの引退会見を見ていました」と興奮まじりにさっそく報告した。
会見では香取に睡眠にまつわるトークや睡眠の質チェックを実施。「ドリエルと出会ってから睡眠のことを考えるようになりました。睡眠って大切だって言われたことあるけどちゃんと考える時間はなかった。本当に睡眠を考えての生活になった。自分なりの改善というかそれによって日々の生活が変わっている。出会えてよかったです」と笑顔をみせる。
そんなりくりゅうペアにも同商品をおすすめしたいか聞かれると、「もちろんです」と即答。「おすすめしたいです。りくりゅうペアの今後、これからにも期待したいです」とエール。さらに「フィギュアのペアの未来になにか力になれることがありましたらぜひ」とビシッとカメラにアピールして笑いを誘っていた。香取が出演する新テレビCMは5月から放送開始される。
【写真】眩しい！とびっきりの笑顔を見せた香取慎吾
冒頭から「こんにちは、香取慎吾です！」と元気いっぱいのあいさつをすると「りくりゅうの引退会見を見ていました」と興奮まじりにさっそく報告した。
会見では香取に睡眠にまつわるトークや睡眠の質チェックを実施。「ドリエルと出会ってから睡眠のことを考えるようになりました。睡眠って大切だって言われたことあるけどちゃんと考える時間はなかった。本当に睡眠を考えての生活になった。自分なりの改善というかそれによって日々の生活が変わっている。出会えてよかったです」と笑顔をみせる。
そんなりくりゅうペアにも同商品をおすすめしたいか聞かれると、「もちろんです」と即答。「おすすめしたいです。りくりゅうペアの今後、これからにも期待したいです」とエール。さらに「フィギュアのペアの未来になにか力になれることがありましたらぜひ」とビシッとカメラにアピールして笑いを誘っていた。香取が出演する新テレビCMは5月から放送開始される。