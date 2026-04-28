

草食動物の馬にとって人間は捕食者側の存在だ。正面から急に近づくのは驚かせてしまう行為で、適度な距離が馬にとっては心地よいという＝2026年2月、英スコットランド・アボイン、高久潤撮影

中東エルサレムの特派員だった筆者は、23年10月にパレスチナ自治区ガザでの戦闘が始まり、日々一緒に仕事をしていたパレスチナ人の同僚がイスラエル軍の攻撃で殺害されました。どう受け止めればよいかわからなかったという筆者は、仕事の合間に馬がいる場所へ足を運び続け続けました。馬は心を癒やせるのか。その問いに向き合い続けました。

・筆者は取材を機に、スコットランド北東部アボインにある支援施設「ホースバックUK」を訪れた。



・元英国海兵隊員のジョック・ハッチソンさんが創設したこの施設は、「ホースマンシップ」、すなわち、馬の性質を理解し、信頼関係を築くコミュニケーション手法を基に開発された、人間の回復プログラムを提供。戦闘で傷ついた兵士だけでなく、引きこもりや心の不調を抱えた地元の若者たちも受け入れている。



・ハッチソンさんは、馬は感情の「渡し方」が犬とは違うといい、「馬の尊敬と信頼は、勝ち取らなければならない」と話す。草食動物である馬は、捕食者からの攻撃に備え、常に周囲を警戒する性質がある。人間の緊張や恐怖、いら立ちを繊細に感じ取り、反応する。馬の様子は、人間の心の状態を映し出すという。

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2026年2月、英スコットランド・アボイン、高久潤撮影

沈黙のセラピスト「馬」が映す人間の心 戦場の傷から抜け出す力とは