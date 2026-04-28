近鉄、中日、西武でプレーしたスポーツ報知評論家の金村義明氏が２７日放送のＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演。バンテリンドームのベンチ前に盛り塩を置いてから３連勝を飾った中日が「燃えよ！ ドラゴンズ」ならぬ「盛れよ！ ドラゴンズ」と話題をさらっていることについて「ああ、面白い。うまいこと言うね」と感心し「（チームに）力はあるんやから」と明かした。

チームは２４日のヤクルト戦（バンテリンＤ）の９回に村松が逆転３ランを放って連敗を６でストップ。２５、２６日も白星で飾った。金村氏も現役時代からチームの調子が上がらない時や、スランプに陥った時は塩で清めてきたという。「そんなんは、どこの球団もやってるで。ベンチの横に盛り塩。その塩をちょっと腰にかけたり、スランプの時にバットにピュッピュッと直接かけたりね。ちょっと故障者も多いからね」と懐かしんだ。

「これファンのショップで『伯方の塩』みたいにしたら売れるで。『盛れよ！ ドラゴンズ』ね。ただ塩分過多は気をつけてね。血圧上がるから」とボケていた。