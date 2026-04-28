２６年ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで、日本史上初の金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が２８日、都内で引退会見を行い、三浦は「これまでの時間は宝物」、木原は「一切の後悔を残すことなく引退することができる」と実感を込めた。

冒頭から木原が号泣し、三浦が「泣かないで〜」と笑い飛ばして始まった引退会見。りくりゅうらしく見つめ合いながら、時には笑って仲むつまじく、「皆さまの支えがなければ途中で消えていたかもしれない」などと周囲の支えに対する感謝を語り続けた。

ペアを結成して７年。世界選手権は２３年大会、２５年大会を制し、２６年ミラノ・コルティナ五輪では、ショートプログラム５位から大逆転で金メダルを獲得。ペアとして数々の金字塔を打ち立てた。約１年前から“引退”の２文字がよぎり、今後はプロ活動、そして将来的なコーチ活動を見据えている。

三浦は「木原さんと組んだ７年間は、アスリートとしてだけじゃなく、人として成長することができた。７年間はかけがえのない時間」と実感を込め、木原は「最高のパートナー」と涙を流して感謝した。

◆三浦璃来（みうら・りく）２００１年１２月１７日、兵庫県宝塚市出身。大阪・向陽台高−中京大出。カナダを拠点に木原と組んで７季目となった２５〜２６年シーズンのミラノ・コルティナ五輪ペアで金メダルを獲得し、団体で銀メダル。世界選手権は２３年大会、２５年大会で優勝した。趣味はヘラジカのぬいぐるみ集め、動画鑑賞、ゲーム。特技は回し蹴り、ゴロゴロすること。１４６センチ。

◆木原龍一（きはら・りゅういち）１９９２年８月２２日、愛知県東海市出身。愛知・中京大中京高−中京大出。１１年世界ジュニア選手権男子代表で、１３年にペアに転向した。五輪には４大会連続で出場し、１４年ソチ大会は高橋成美と、１８年平昌大会は須崎海羽と、２２年北京五輪からは三浦と組んだ。趣味は山登り、古城巡り、筋トレ。特技は野球、サッカー、リバウンドジャンプ。１７４センチ。