【熱海ヨーグルト発酵所】ゴールデンウィークのアロエまつりを完全レポート

ゴールデンウィークの熱海で見逃せないのが、今だけ開催中のアロエまつり!話題の「熱海ヨーグルト発酵所」から、ぷるぷる食感が楽しい“のめるヨーグルト アロエ”や、ふわしゅわ食感のスフレサンドが登場しています♡伊豆産アロエの爽やかさと濃厚ヨーグルトの組み合わせは初夏にぴったりのご褒美スイーツ。今回はひと足お先に体験してきたので、その魅力をたっぷりレポートします。

駅チカで出会える♡話題のヨーグルト専門店

熱海駅からすぐ、仲見世通り商店街にある熱海ヨーグルト発酵所。2024年にオープンして以来“もっちり･ねっとり”食感のヨーグルトが話題となり、連日多くの人でにぎわう人気店です。

地元の丹那牛乳を使い、店内工房でゆっくり発酵させて丁寧に作られているのもおいしさの秘密。ゴールデンウィークは、そんな注目店で特別なアロエまつりが開催中♡外観からすでにかわいくて、つい写真を撮りたくなる世界観も魅力です。

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アロエ尽くしのひんやりスイーツを満喫

ぷるぷる食感｢のめるヨーグルト アロエ｣

今回の主役ともいえるのが、限定ドリンク｢のめるヨーグルト アロエ｣。伊豆産アロエのぷるんとした食感と、濃厚でコクのあるヨーグルトが絶妙にマッチ。

ひと口飲めば、爽やかさとまろやかさが一気に広がります♡見た目もかわいく思わず写真に残したくなる一杯です。

実際にのめるヨーグルトを手にすると、筆者のりぴよもそのビジュアルのかわいさにテンションアップ♡ゴールデンウィークの食べ歩きにもぴったりで写真映えも満点。思わず誰かにシェアしたくなるおいしさです。

さらにドリンクに飾り付けられているマスコットキャラクターの｢よっぴー｣にも注目♡ドリンクを楽しんだ後はブックマーカーなどにして使えるので、思い出として持ち帰れるのもうれしいポイント。

筆者の手帳には気づけばよっぴーがたくさんくくりついています。

ふわしゅわ食感にときめく♡スフレサンド

もうひとつの限定メニューが｢ヨーグルトスフレサンド アロエ｣。ふわっと軽いスフレ生地に、ヨーグルトクリームとアロエソースをサンド。

カットするとアロエソースがやさしくとろり♡口に入れた瞬間しゅわっとほどけて、アロエの爽やかな甘みがふんわり広がります。

定番人気♡“熱海ヨーグルト アロエ”もチェック



限定だけでなく、定番の｢熱海ヨーグルト アロエ｣も見逃せません。

スプーンですくうと分かる、ねっとり濃厚な質感とアロエのシャキッとした食感のコントラストが魅力。店内工房で丁寧に加工されたアロエを使っているからこそ味わえるフレッシュなおいしさです。

3,000円以上でGET♡ミニアロエクリーム

期間中はうれしい特典も。3,000円(税込)以上の購入で、｢ミニアロエクリーム｣をプレゼント。こちらも数量限定なので、気になる方は早めの来店がおすすめです♡

食べるだけじゃない♡アロエの魅力に触れる体験

伊豆半島は温暖な気候をいかしたキダチアロエの日本最大の産地で、出荷量は静岡県が全国1位。そのうち約8割を伊豆半島が占めているほど実はアロエの名産地なのです。

店頭では、そんな伊豆アロエの生産者さんのおもいを紹介する動画や、アロエの豆知識展示も楽しめます。さらにアロエを使ったアイテム(ミニシャンプー・ミニアロエクリーム)も並び、食だけでなく“アロエの魅力”を気軽に体感できるのもアロエまつりならでは。

ゴールデンウィークはアロエスイーツで爽やかに



ゴールデンウィーク限定で楽しめる、熱海ヨーグルト発酵所のアロエまつり。伊豆産アロエの魅力をたっぷり味わえるスイーツは、これからの季節にぴったりの爽やかさです。

数量限定メニューや特典もあるので気になる方は早めのチェックがおすすめ。熱海散策の合間に、ぜひ立ち寄ってみてくださいね。

【店舗詳細】

熱海ヨーグルト発酵所

静岡県熱海市田原本町7-3

0557-48-6625

10:00～18:00