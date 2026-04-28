日本銀行は２８日の金融政策決定会合で、政策金利である短期金利の誘導目標を０・７５％程度に据え置くことを賛成多数で決めた。

中東情勢の悪化による原油価格の高騰が、日本経済に与える影響を見極める必要があると判断した。四半期に１度まとめる「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」で示された２０２６年度の物価上昇率の見通しは２・８％で、前回１月時点（１・９％）から拡大した。

政策金利の維持には、総裁と副総裁、審議委員の計９人の政策委員のうち６人が賛成した。審議委員の中川順子氏、高田創氏、田村直樹氏の３人が政策金利を１・０％程度に引き上げることを求め、反対した。

日銀は昨年１２月の決定会合で利上げを決め、１月、３月は２会合連続で政策金利を維持した。米国とイスラエルによるイラン攻撃開始後に行われた３月１９日の決定会合後の記者会見で、植田和男総裁は、中東情勢の影響が一時的であれば、「利上げは可能」と述べていた。

ただ、中東地域から原油などを輸送する航路の要衝であるホルムズ海峡は事実上の封鎖状態が続き、原油や石油化学製品に使われるナフサ（粗製ガソリン）などの価格は高騰している。原油などの価格高騰には物価の上振れと景気の下振れという二つのリスクがあるが、日銀内では景気の下振れへの懸念が出ていた。

展望リポートでは、２６〜２８年度の全国消費者物価指数（生鮮食品を除く総合）の上昇率と実質国内総生産（ＧＤＰ）成長率の見通し（前年度比、政策委員９人の中央値）が示された。

２６年度は物価上昇率が原油価格高騰を背景に大幅な上昇となった一方、ＧＤＰ成長率は０・５％で、前回（１・０％）から下方修正となった。新たに公表された２８年度の物価上昇率は２・０％だった。