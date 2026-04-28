幸せな妊娠の裏に隠された夫のあまりに歪んだ執念…口から零れたのは信じがたい言葉だった！
ドラマプレミア23「産まない女はダメですか？−DINKsのトツキトオカ−」（毎週月曜 よる11時6分）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。
“産まない”選択を裏切ったのは、信じていた夫だった…。モラハラ夫、毒母、ストーカー女……多様な生き方のリアルな苦しみと希望を描き出す社会派ヒューマンドラマ。
【動画】幸せな妊娠の裏に隠された夫のあまりに歪んだ執念…口から零れたのは信じがたい言葉だった！
葛藤の末、アサ(宮澤エマ)は新たな命を育む決意を固める。夫・哲也(浅香航大)と共に歩む穏やかな日々に、ようやく幸せの兆しが見えた矢先だった。
しかし、沙也香(秋元真夏)の不可解な言動に不信感を募らせたアサは、帰宅した哲也に不倫の疑念を静かに突きつける。だが、夫の口から零れたのは信じがたい言葉だった。
幸せな妊娠の裏に隠された、哲也のあまりに歪んだ執念とは…。
崩れ落ちる信頼。物語は激動の展開へ！
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
金沢アサ…宮澤エマ
金沢哲也…浅香航大
緒方誠士…北山宏光
宇都宮沙也香…秋元真夏
梨田明…前原瑞樹
青田雪乃…皆本麻帆
山内敏信…吉田ウーロン太
松原愛子…西田尚美
プロデューサー：北川俊樹 太田勇
プロモーション部：窪田浩一 国定一俊 新井麻美
“産まない”選択を裏切ったのは、信じていた夫だった…。モラハラ夫、毒母、ストーカー女……多様な生き方のリアルな苦しみと希望を描き出す社会派ヒューマンドラマ。
【動画】幸せな妊娠の裏に隠された夫のあまりに歪んだ執念…口から零れたのは信じがたい言葉だった！
第5話
葛藤の末、アサ(宮澤エマ)は新たな命を育む決意を固める。夫・哲也(浅香航大)と共に歩む穏やかな日々に、ようやく幸せの兆しが見えた矢先だった。
しかし、沙也香(秋元真夏)の不可解な言動に不信感を募らせたアサは、帰宅した哲也に不倫の疑念を静かに突きつける。だが、夫の口から零れたのは信じがたい言葉だった。
幸せな妊娠の裏に隠された、哲也のあまりに歪んだ執念とは…。
崩れ落ちる信頼。物語は激動の展開へ！
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
金沢アサ…宮澤エマ
金沢哲也…浅香航大
緒方誠士…北山宏光
宇都宮沙也香…秋元真夏
梨田明…前原瑞樹
青田雪乃…皆本麻帆
山内敏信…吉田ウーロン太
松原愛子…西田尚美
プロデューサー：北川俊樹 太田勇
プロモーション部：窪田浩一 国定一俊 新井麻美