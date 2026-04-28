【出戻りシンママ娘「ご飯作って」】定年を迎えた夫も家のことを何もしない…＜第9話＞#4コマ母道場
みなさんは今料理を作る側ですか？ それとも作られる側ですか？ 今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。
第9話 娘だけじゃなく夫もひどい【ハルコの気持ち】
【編集部コメント】
理解者であり自分を支えてくれるはずのご主人までゲスト状態。「元気だし、定年退職をして私より働いている日数も少ないでしょう」と思わずにはいられませんよね！ 言い訳だらけのご主人にも怒りをためこむハルコさん。誰ひとり味方となる大人がおらず、この悪循環から抜け出せそうにありません。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第9話 娘だけじゃなく夫もひどい【ハルコの気持ち】
【編集部コメント】
理解者であり自分を支えてくれるはずのご主人までゲスト状態。「元気だし、定年退職をして私より働いている日数も少ないでしょう」と思わずにはいられませんよね！ 言い訳だらけのご主人にも怒りをためこむハルコさん。誰ひとり味方となる大人がおらず、この悪循環から抜け出せそうにありません。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび