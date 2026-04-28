「ちいかわ 雲の上でおやすみライト」（1回 500円）　※価格は税込み

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　ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』の新作カプセルトイ「ちいかわ雲の上でおやすみライト」が、4月30日（木）から全国のカプセルトイ売場で順次発売される。

【写真】ハチワレ＆うさぎも登場！　「ちいかわ雲の上でおやすみライト」ラインナップ一覧

■おそろいのパジャマを着用

　今回登場する「ちいかわ雲の上でおやすみライト」は、ちいかわたちが雲の上で寝そべる姿に癒される、かわいいライト。

　ふんわりと明るく光る、もこもこの雲に乗った、ちいかわ、ハチワレ、うさぎの全3種のラインナップで、パステルカラーのしま模様がかわいい、おそろいのパジャマを着た姿を立体化している。

　ボリューム満点サイズで、存在感も抜群。並べて飾って楽しむことも可能。さらに、電池交換が可能なため、長く使用できるのもうれしいポイントだ。見ているだけで癒される、やさしい雰囲気たっぷりのアイテムとなっている。

　カプセルトイ「ちいかわ雲の上でおやすみライト」は、4月30日（木）から全国のカプセルトイ売場で順次発売。1回500円（税別）。対象年齢は15歳以上。