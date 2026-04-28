『ちいかわ』新作カプセルトイ登場！ 雲の上ですやすや眠る癒しのライト全3種
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』の新作カプセルトイ「ちいかわ雲の上でおやすみライト」が、4月30日（木）から全国のカプセルトイ売場で順次発売される。
【写真】ハチワレ＆うさぎも登場！ 「ちいかわ雲の上でおやすみライト」ラインナップ一覧
■おそろいのパジャマを着用
今回登場する「ちいかわ雲の上でおやすみライト」は、ちいかわたちが雲の上で寝そべる姿に癒される、かわいいライト。
ふんわりと明るく光る、もこもこの雲に乗った、ちいかわ、ハチワレ、うさぎの全3種のラインナップで、パステルカラーのしま模様がかわいい、おそろいのパジャマを着た姿を立体化している。
ボリューム満点サイズで、存在感も抜群。並べて飾って楽しむことも可能。さらに、電池交換が可能なため、長く使用できるのもうれしいポイントだ。見ているだけで癒される、やさしい雰囲気たっぷりのアイテムとなっている。
カプセルトイ「ちいかわ雲の上でおやすみライト」は、4月30日（木）から全国のカプセルトイ売場で順次発売。1回500円（税別）。対象年齢は15歳以上。
【写真】ハチワレ＆うさぎも登場！ 「ちいかわ雲の上でおやすみライト」ラインナップ一覧
■おそろいのパジャマを着用
今回登場する「ちいかわ雲の上でおやすみライト」は、ちいかわたちが雲の上で寝そべる姿に癒される、かわいいライト。
ふんわりと明るく光る、もこもこの雲に乗った、ちいかわ、ハチワレ、うさぎの全3種のラインナップで、パステルカラーのしま模様がかわいい、おそろいのパジャマを着た姿を立体化している。
ボリューム満点サイズで、存在感も抜群。並べて飾って楽しむことも可能。さらに、電池交換が可能なため、長く使用できるのもうれしいポイントだ。見ているだけで癒される、やさしい雰囲気たっぷりのアイテムとなっている。
カプセルトイ「ちいかわ雲の上でおやすみライト」は、4月30日（木）から全国のカプセルトイ売場で順次発売。1回500円（税別）。対象年齢は15歳以上。